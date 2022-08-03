أوبك+ يقرر زيادة الإنتاج 100 ألف برميل يوميا سبتمبر المقبل

قرر وزراء الطاقة في منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وشركاؤهم المستقلين “مجموعة أوبك +” زيادة إمدادات النفط الخام للمجموعة المكونة من 23 منتجًا خلال شهر سبتمبر المقبل بنحو 100 ألف برميل يوميا.

وأكد البيان الختامي الصادر اليوم الأربعاء عن الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للمجموعة عبر الفيديو – برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي – إن الاجتماع لاحظ التوافر المحدود للغاية للقدرة الفائضة، مما يستلزم استخدامها بحذر شديد استجابة للانقطاعات الشديدة في الإمدادات، كما لاحظ الاجتماع نقص الاستثمار المزمن في قطاع النفط.