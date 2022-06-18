«أوبك» : هدف المنظمة هو استقرار سوق النفط وليس خفض الأسعار أو رفعها

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، اليوم السبت، إن الهدف المشترك بين أوبك وشركائها هو استقرار السوق وليس خفض الأسعار أو رفعها، بحسب وكالة رويترز.

وردًّا على سؤال عما إذا كانت إعادة 9.7 مليون برميل يوميًّا إلى السوق، وفقًا لقرار أوبك+ الأخير، ستساعد في خفض أسعار النفط، قال “لا يمكننا أن نملي على السوق ما يفعله”، مشيرًا إلى أن مهمة تحقيق التوازن بين العرض والطلب باستمرار تقع على عاتق جميع المنتجين.

روسيا تتوقع زيادة صادراتها النفطية في عام 2022

من ناحية أخرى، نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الطاقة الروسي قوله، أمس الجمعة، إن روسيا تتوقع زيادة صادراتها النفطية في عام 2022 رغم العقوبات الغربية والحظر الأوروبي.

ووافق الاتحاد الأوروبي على خفض مشترياته من النفط الروسي بنحو 90 % بحلول نهاية عام 2022 ردا على إرسال روسيا قوات إلى أوكرانيا.

نائب رئيس الوزراء الروسى: سوق النفط العالمية لا تزال تُظهر علامات على الاضطراب

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، أمس الجمعة، إن سوق النفط العالمية لا تزال تُظهر علامات على “الاضطراب”.

وألقى نوفاك باللوم في عدم الاستقرار على الشكوك بشأن تعافي إنتاج النفط في ليبيا وإيران وفنزويلا ونقص البنية التحتية للطاقة.

أسعار النفط تتراجع 7% أمس الجمعة

وهبطت أسعار النفط نحو 7% إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أسابيع، أمس الجمعة؛ بسبب مخاوف من احتمال أن يؤدي رفع البنوك المركزية الرئيسية أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد العالمي وتقليص الطلب على الطاقة.

وارتفع الدولار، الأسبوع الماضى، إلى أعلى مستوياته منذ ديسمبر 2002، مقابل سلة من العملات، مما شكل ضغطًا أيضًا على الأسعار وجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 8.01 دولار أو 6.7% إلى 111.80 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9.18 دولار أو 7.8% إلى 108.41 دولار.

برنت يسجل أدنى إغلاق له منذ شهر

واتجه خام برنت نحو تسجيل أدنى إغلاق له منذ 18 مايو، وخام غرب تكساس الوسيط لأدنى مستوى له منذ 12 مايو.

واتجه خام برنت إلى تسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ خمسة أسابيع، في حين اتجه الخام الأمريكي نحو أول تراجع له منذ ثمانية أسابيع.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق بشركة أواندا للبيانات والتحليلات، إن “أسعار الخام تراجعت مع ارتفاع الدولار وتلميح روسيا إلى ضرورة زيادة صادرات النفط ومع تنامي مخاوف الركود العالمي”.

وبدأت البنوك المركزية العالمية، الآن، تشديد السياسة النقدية بعد أن سارعت إلى تخفيفها خلال جائحة كورونا لتفادي حدوث ركود. وقام مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي)، هذا الأسبوع، بأكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ أكثر من ربع قرن.