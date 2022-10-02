«أوبك+» تناقش خفض إنتاج النفط بأكثر من مليوني برميل يوميا

من المقرر أن يحبث تكتل أوبك+ خفض إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يوميا عندما يجتمع في الخامس من أكتوبر الجاري، حسبما ذكرت مصادر في التكتل لوكالة رويترز.

وهذا الرقم أعلى بقليل من تقديرات الخفض التي كانت مطروحة الأسبوع الماضي والتي تراوحت بين 500 ألف برميل ومليون برميل يوميا.

وينعقد الاجتماع في الخامس من أكتوبر على خلفية انخفاض أسعار النفط وتقلبات شديدة في السوق منذ أشهر، الأمر الذي دفع السعودية، وهي منتج كبير آخر في أوبك+، إلى القول إن المنظمة قد تخفض الإنتاج.

ورفض تحالف أوبك+، الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين، ومن بينهم الولايات المتحدة، لمساعدة الاقتصاد العالمي.