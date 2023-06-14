«أوبك» تتوقع نموا أعلى في الطلب على النفط خلال النصف الثاني من 2023

لم تطرأ أية تغييرات على توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، حيث حافظت عليها عند 2.3 مليون برميل يومياً، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

لكن توقعت أوبك نموّاً أكبر في الطلب خلال النصف الثاني من العام، حسب تقريرها الشهري الصادر أمس الثلاثاء.

وتتوقع “أوبك” نمو الطلب على البترول بنحو 2.4 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام الحالي، وهو أعلى من متوسط توقعات العام، إذ يُتوقع نمو الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 0.2 مليون برميل يومياً في النصف الثاني، بدعم من الطلب في الولايات المتحدة ومنطقة آسيا المحيط الهادي.

كما يُتوقع أن يرتفع الطلب من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2.2 مليون برميل يوميّاً في النصف الثاني 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ورفعت المنظمة توقعات نمو الطلب من الصين وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط بشكل طفيف، فيما خفضت توقعات نمو الطلب من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا وآسيا وأفريقيا قليلاً.