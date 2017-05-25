أوبك تتفق على تمديد خفض الإنتاج لمدة 9 شهور

أعلن مندوب منظمة البلدان المصدرة للبترول – أوبك – إنه تقرر تمديد تخفيضات إنتاج النفط لمدة 9 شهور من أول يوليو المقبل إلى مارس 2018، فى الوقت الذي تواجه فيه المنظمة تخمة عالمية في معروض الخام، بعد أن شهدت انخفاض الأسعار إلى النصف وتراجع الإيرادات تراجعا حادا في السنوات الثلاث الأخيرة.

وتجتمع منظمة أوبك مع المنتجين من خارجها في وقت لاحق اليوم، ومن المرجح أن تشترك 10 دول غير أعضاء بقيادة روسيا أكبر منتج للنفط في العالم في التخفيضات، كما فعلت بالتزامن مع منظمة البلدان المصدرة للبترول منذ بداية يناير الماضى وحتى نهاية يونيو المقبل.

وذكرت وكالة “رويترز”، اليوم الخميس، أن تخفيضات منظمة أوبك ساعدت في العودة بالنفط إلى أكثر من 50 دولارًا للبرميل هذا العام، مما أعطى دفعة مالية للمنتجين الذين يعتمد الكثير منهم اعتمادا كثيفا على إيرادات الطاقة، وقد اضطروا إلى السحب من احتياطيات النقد الأجنبي لسد فجوات في ميزانياتهم.

ولكن ارتفاع الأسعار هذا العام شجع على زيادة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة غير المشاركة في اتفاق الإنتاج مما كبح استعادة التوازن بالسوق لتظل مخزونات الخام العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة، مما أدى إلى استمرار تراجع سعر النفط الذي بدأ في 2014 وجعل دول مثل روسيا والسعودية تنفذ سياسة التقشف وظهور توترات سياسية واجتماعية فى دول أخرى منها فنزويلا ونيجيريا.