"أوبك" تبقي على تفاؤلها بشأن مستقبل الطلب العالمي على النفط برغم التحديات الاقتصادية

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” على تفاؤلها بشأن مستقبل الطلب العالمي على النفط على الرغم من التحديات الاقتصادية، ورفعت توقعاتها لنمو الطلب في 2023 مع تباطؤ طفيف فحسب في العام المقبل واستمرار الصين والهند في قيادة النمو في استخدام الوقود.

وحافظت أوبك في تقريرها الشهري لشهر يوليو على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير عند 2.6% في 2023، وتوقعت نمو الاقتصاد العالمي 2.5% في 2024.

مستقبل الطلب العالمي على النفط

هذا ورفع أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط 2.4 مليون برميل يومياً في 2023، وتوقعت نمو الطلب العالمي على النفط 2.2 مليون برميل يومياً في 2024.

وفيما يخص الإمدادات من خارج أوبك، فقد أبقت المنظمة على توقعات النمو دون تغيير عند 1.4 مليون برميل يومياً في 202، وتوقعت نموها بـ 1.4 مليون برميل يومياً في 2024.

ورفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب على نفط المنظمة بـ 100 ألف برميل يومياً لتصل إلى 29.4 مليون برميل يومياً في 2023، وتوقعت أن يبلغ الطلب على نفط أوبك 30.2 مليون برميل يومياً في 2024.

وقالت أوبك في التقرير “في عام 2024، من المتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي العالمي القوي وسط التحسن المستمر في الصين إلى زيادة استهلاك النفط”.



وأضافت أن عوامل نهج أوبك+ الاستباقي وتخفيضات الإنتاج “أضافت قدرا كبيرا من الاستقرار إلى سوق النفط العالمية، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى استمرار أساسيات سوق النفط القوية التي شوهدت هذا العام في عام 2024”.