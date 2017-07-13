أوبك: الطلب على النفط سينخفض في 2018

سكاي نيوز عربيةقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على نفط المنظمة سينخفض في العام المقبل، في الوقت الذي يضخ فيه منتجو النفط الصخري الأمريكي ومنافسون آخرون المزيد من الخام، ما يشير إلى أن سوق النفط تشهد فائضا في 2018.وتوقعت أوبك، في تقريرها الشهري الذي نقل

سكاي نيوز عربية

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على نفط المنظمة سينخفض في العام المقبل، في الوقت الذي يضخ فيه منتجو النفط الصخري الأمريكي ومنافسون آخرون المزيد من الخام، ما يشير إلى أن سوق النفط تشهد فائضا في 2018.

وتوقعت أوبك، في تقريرها الشهري الذي نقلت “رويترز” مقتطفات منه، أن العالم سيحتاج إلى 32.20 مليون برميل يوميا من الخام الذي ينتجه أعضاؤها في العام المقبل، بانخفاض قدره 60 ألف برميل يوميا مقارنة مع هذا العام.

وأضافت أوبك أن إنتاجها زاد 393 ألف برميل يوميا في يونيو إلى 32.611 مليون برميل يوميا، بقيادة ارتفاع في إمدادات نيجيريا وليبيا المعفاتين من خفض الإنتاج، علاوة على ضخ السعودية والعراق المزيد من الخام.