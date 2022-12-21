أوبر: 2.6 مليون راكب استخدموا التطبيق.. و110 آلاف رحلة لاستاد خليفة الدولي بمونديال قطر

كشف تقرير حديث أصدرته شركة أوبر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول عن حركة التنقل أثناء مونديال قطر 2022.

وقالت الشركة فى بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن مستويات السفر عادت إلي سابق عهدها قبل جائحة كورونا خلال العام الحالي واستخدام الزوار من 95 دولة تطبيق أوبر أثناء زيارتهم لقطر، ومن 91 دولة أثناء زيارتهم لدولة الإمارات، 87 دولة أثناء زيارتهم لمصر، و83 أثناء زيارتهم للسعودية، لتستقبل جميعاً الآلاف من الزوار.

شملت قائمة الدول العشرة الأولى التي توافد منها الزوار إلى مصر، السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وفرنسا والمكسيك وألمانيا وإسبانيا وقطر والهند.

وأوضحت أن 2,6 مليون راكب استخدموا تطبيق أوبر لطلب رحلات للتنقل في قطر خلال فترة البطولة، التي انطلقت قبل أربعة أسابيع، وساهمت أوبر في مساعدة قطر على تلبية الطلب غير المسبوق على وسائل النقل ، مقدرة إجمالي عدد الطلبات من وإلي ملاعب البطولة بنحو 441,612 رحلة طلبها الجمهور، مستفيدين من نقاط التنزيل المحددة لمستخدمي تطبيق أوبر.

ولفتت إلي أن استاد خليفة الدولي كان الأكثر زيارة من قبل الركاب، مع تسجيل 110,000 رحلة بالمجمل ، مبينة أن أطول رحلة قام بها راكب هي لمسافة 313 كيلو مترا، تخللها عدة محطات توقف لزيارة المعالم السياحية، وبالطبع حضور المباريات.

في سياق متصل، قالت نورهان علي، مديرة العلاقات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى أوبر: “شكلت البطولة محطة فارقة بالنسبة لنا جميعًا في المنطقة، ويسعدنا أن نكون طرفًا في مساعدة الملايين من الناس على التنقل بكل راحة وبتكلفة معقولة، لقد كانت المهمة صعبة في ظل واحدة من أكثر الفترات ازدحامًا في تاريخ المنطقة، وأبرزت هذه التجربة أهمية الابتكار والتعاون البنّاء بين جميع الأطراف المعنية.

وقد لمسنا إقبالًا كبيرًا على المنتجات والمميزات الجديدة، فضلًا عن تحسين أرباح السائقين. نحن نتطلع لمواصلة تعزيز تجربة السفر والتنقل لتصبح أكثر سلاسة من خلال تقنياتنا، مع استمرار المنطقة في استضافة العديد من الفعاليات الدولية المهمة”.