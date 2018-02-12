أوبر وكريم تدفع بريليانس البافارية للتفاوض على طرح سيارة سيدان

أحمد عوضأوضح خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، أن شركتة قررت طرح سيارات بريليانس "السيدان"، تزامنا مع زيادة الطلب على تلك الفئة من السيارات؛ بهدف إدراجها داخل منظومة النقل الجماعي منها "أوبر وكريم"، مضيفا أن القرارات الشرائية للمستهلكين تشهد زيادة بمعدلات الإقبال على شرائح السيارات

أحمد عوض

أوضح خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، أن شركتة قررت طرح سيارات بريليانس “السيدان”، تزامنا مع زيادة الطلب على تلك الفئة من السيارات؛ بهدف إدراجها داخل منظومة النقل الجماعي منها “أوبر وكريم”، مضيفا أن القرارات الشرائية للمستهلكين تشهد زيادة بمعدلات الإقبال على شرائح السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات suv وmbv؛ لملائمتها طبيعة السوق المحلية من طرق وتعددية استخدامها.

وأكد خالد سعد، مدير عام شركة بريليانس البافارية، أن الشركة تجري مفاوضات حالية مع الجانب الصيني، لطرح موديلات جديدة -تنتمي لفئة السيارات العائلية “السيدان منها “H330، H530، H230، H3″؛ بهدف زيادة حجم المبيعات ورفع زيادة الحصة السوقية للعلامة بالسوق التي بلغت 2% خلال العام الماضي.

وأشار مدير عام الشركة- في تصريحات سابقة، إلى أن “بريليانس البافارية”- تخطط للوصول إلى حصة سوقية قدرها 3% لتسجل بيع 3500 سيارة بنهاية 2018.

وتابع: أن مبيعات السيارات الصينية تشهد تحركا مقارنة بالعلامات التجارية بالسوق؛ بفضل انخفاض أسعارها مقارنة باﻷخيرة – التي تجاوزت حاجز القدرة المالية للغالبية العظمى من المستهلكين”؛ وهو ما دفع العديد من الشركات إلى طرح السيارات ذات المنشأ الصيني بالسوق حاليا مقارنة بالفترات السابقة.

ويذكر أن الحصة السوقية للعلامات الصينية من سيارات الركوب – قد استحوذت على 8.5% مسجلة بيع 8 آلاف و 488 سيارة خلال العام الماضي؛ وفقا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.