اتصالات وتكنولوجيا

أوبر مصر : لا علاقة لنا بواقعة التنمر ضد شاب صيني على الدائري

أكدت أنه سلوك غير مقبول
محمود جمال 9:51 م, الأربعاء, 11 مارس 20 9:51 م, الأربعاء, 11 مارس 20

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نفت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول، صلتها التامة بواقعة التنمر التي حدثت منذ أيام ضد مواطن صيني على الطريق الدائري.

وقالت الشركة، ردًّا على استفسار “المال”، إنه بعد التحقيق الشامل والتواصل مع السلطات الرسمية، تأكدنا أن واقعة التمييز ضد الراكب الأجنبي لا علاقة لها بمنصة أوبر.

وأكدت أوبر مصر أن السلوك الموضح في مقاطع الفيديو غير مقبول على الإطلاق، منوهة بأن الشركة لديها سياسات واضحة ضد التمييز، ومنصوص عليها في إرشادات المجتمع والتي يجب على السائقين معرفتها والإقرار بها.

وتابعت: إذا شعر أي شخص بأنه قد تعرَّض للتمييز، فيجب عليه أن يتواصل مع أوبر، فلدينا فريق متخصص ينظر في هذه القضايا بتمعّن ويتخذ الإجراءات المناسبة.

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بقلم محمود جمال

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