أوبر مصر: خروج سيارات كيا سيراتو وk3 موديل 2014 من خدمة «أوبر كومفورت»

أعلنت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل عبر المحمول إجراء بعض التعديلات على خدمة “كومفورت”.

وبحسب منشور أرسلته الشركة للسائقين، وحصلت “المال” على نسخة منه، أعلنت الشركة أن السيارات المؤهلة للعمل بالخدمة هي التى يبدأ تاريخ تصنيعها من عام 2014 فأعلى، منوهًا بأن موديلات بي إم دبليو الفئة الثالثة وأوكتافيا وسوبارو وفولكس فاجن جيتا موديل 2013 مؤهلة لاستقبال رحلات على “أوبر كومفورت”.



وألمح إلى أن سيارات كيا سيراتو وكيا k3 موديل 2014 لن تكون مؤهلة لاستقبال لاحلات على “أوبر كومفورت”، على أن جميع السيارات الأخرى من جميع الأنواع والموديلات المؤهلة حاليًّا لخدمة “أوبر كومفورت” كما هي.

وقالت الشركة إن هدف التغييرات هو تقديم خدمة مميزة للعملاء ذات جودة أعلى للسيارات.

يشار إلى أن أوبر كومفورت هي خدمة مخصصة للركاب أكثر رفاهية، ويصل سعر فتح العداد فى رحلاتها إلى 15 جنيهًا، بينما يبلغ سعر الكيلومتر الواحد 4.52 جنيه، و70 قرشًا سعر دقيقة الانتظار.