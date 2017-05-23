أوبر: مصر أكبر أسواق الشركة في أوروبا والشرق الأوسط‎

محمود جمال – محمد فتحي: قال عبد اللطيف واكد، مدير عام شركة أوبر مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، إن مصر من أكبر أسواق الشركة فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط، وتعتبر القاهرة المدينة الأسرع نموا. وأضاف واكد أن تفعيل خدمة…

محمود جمال – محمد فتحي:

قال عبد اللطيف واكد، مدير عام شركة أوبر مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، إن مصر من أكبر أسواق الشركة فى منطقة أوروبا والشرق الأوسط، وتعتبر القاهرة المدينة الأسرع نموا.

وأضاف واكد أن تفعيل خدمة الجيل الرابع للاتصالات ” 4G ” بالسوق المصرية سيساهم فى جذب الشركات العالمية وتحقيق معدلات نمو قوية، مبينا أن منصة الشركة فى مصر يعمل عليها حاليا نحو 50 ألف سائق.

وأضاف أن أوبر أنشأت مركزا لخدمات الدعم الفنى للعملاء فى القاهرة يشتمل على 00 5 شخص، وهو أكبر مركز لها فى المنطقة، لافتا إلى أن مؤتمر شعبة الاقتصاد الرقمى عن الاستثمار فى التكنولوجيا هو منصة وفرصة جيدة تجمع بين ممثلي الحكومة وشركات القطاع الخاص.

