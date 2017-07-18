أوبر: زيادة الأسعار تستهدف الحفاظ على مستوى معيشة السائقين

محمود جمال : قال عبد اللطيف واكد ، مدير شركة أوبر مصر لطلب سيارات الاجرة عبر المحمول، إن شركته أقرت الزيادات الجديدة في أسعار رحلاتها بعد إجراء دراسات عديدة عن كيفية موازنة أسعار الأجرة مع الوضع الاقتصادى الحالي، في ظل تحريك أسعار المواد البترولية.وأوضح واكد لـ " المال " أن الأسعار الجديدة

محمود جمال :



قال عبد اللطيف واكد ، مدير شركة أوبر مصر لطلب سيارات الاجرة عبر المحمول، إن شركته أقرت الزيادات الجديدة في أسعار رحلاتها بعد إجراء دراسات عديدة عن كيفية موازنة أسعار الأجرة مع الوضع الاقتصادى الحالي، في ظل تحريك أسعار المواد البترولية.

وأوضح واكد لـ ” المال ” أن الأسعار الجديدة تستهدف الحد من تأثير زيادة أسعار المواد البترولية على نشاط السائقين والحفاظ على مستوى معيشتهم، مبينا أن الشركة ملتزمة بالعمل في مصر.

وكانت ” المال ” قد انفردت منذ ساعات بالكشف عن أسعار رحلات أوبر الجديدة فى مدن القاهرة والإسكندرية والمنصورة، والتى بدأت فى تطبيقها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وتشتمل زيادة رسوم فتح العداد فى خدمة أوبر إكس إلى 6 جنيهات ، و 185 قرشا سعر الكيلو متر الواحد ، و 25 قرشا سعر دقيقة الانتظار ، و 10 جنيهات حد أدنى للمشوار.

