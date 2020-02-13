اتصالات وتكنولوجيا

«أوبر» ردا على اتهام العدل: نؤكد احترامنا لحقوق أي كاتب أو مؤلف

تؤكد كامل حرصها واحترامها للأحكام والقوانين بجمهورية مصر العربية
محمود جمال 10:27 م, الخميس, 13 فبراير 20 10:27 م, الخميس, 13 فبراير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكدت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول أنها تعرب عن كامل تقديرها واحترامها لحقوق أى كاتب أو مؤلف، وتؤكد كامل حرصها واحترامها للأحكام والقوانين بجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك على ردا على اتهام الدكتور مدحت العدل الشركة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية في إعلانها الجديد من خلال الاستعانة بأغاني الفنان محمد هنيدي في فيلم صعيدي بالجامعة الأمريكية دون الحصول على إذن مسبق منه.

وقالت الشركة في بيان صحفي حصلت المال على نسخة منه إن الإدارة القانونية بشركة أوبر، وكذلك المستشار القانوني الخارجي للشركة بدراسة الموضوع، وقامت أيضا بالتنسيق مع المستشار القانوني للطرف المدعي، وذلك للوقوف على ملابسات الموضوع وإنهائه في أسرع وقت ممكن، حرصا على مصلحة جميع الأطراف، وإعلاءً لاحترام القانون وإعمالا لأحكامه.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود جمال

ملف الكاتب محمود جمال

اقرأ أيضاً

مدحت العدل: إعلان أوبر الجديد تعدي على شخصية هنيدي فى 3 أفلام

محمود جمال 6:42 م, الخميس, 13 فبراير 20

«كريم» تمنع سائقيها من التدخين نهائيا أثناء القيادة

محمود جمال 3:26 م, الثلاثاء, 4 فبراير 20

«أوبر إيتس» تستهدف تغطية القاهرة بالكامل خلال 2020

محمود جمال 4:28 م, الثلاثاء, 28 يناير 20

رئيس جمعية التاكسي الأبيض : نرفض التعاون نهائيا مع شركات النقل الذكي

محمود جمال 7:01 م, الأثنين, 27 يناير 20

بالأسعار.. إطلاق خدمة أوبر تاكسي فى مصر (إنفراد)

محمود جمال 5:58 م, الأثنين, 27 يناير 20

«أوبر» تطلق خدمة ترجمة المحادثة بين السائق والعميل

محمود جمال 4:17 م, الجمعة, 24 يناير 20