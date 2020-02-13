«أوبر» ردا على اتهام العدل: نؤكد احترامنا لحقوق أي كاتب أو مؤلف

أكدت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول أنها تعرب عن كامل تقديرها واحترامها لحقوق أى كاتب أو مؤلف، وتؤكد كامل حرصها واحترامها للأحكام والقوانين بجمهورية مصر العربية.

جاء ذلك على ردا على اتهام الدكتور مدحت العدل الشركة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية في إعلانها الجديد من خلال الاستعانة بأغاني الفنان محمد هنيدي في فيلم صعيدي بالجامعة الأمريكية دون الحصول على إذن مسبق منه.

وقالت الشركة في بيان صحفي حصلت المال على نسخة منه إن الإدارة القانونية بشركة أوبر، وكذلك المستشار القانوني الخارجي للشركة بدراسة الموضوع، وقامت أيضا بالتنسيق مع المستشار القانوني للطرف المدعي، وذلك للوقوف على ملابسات الموضوع وإنهائه في أسرع وقت ممكن، حرصا على مصلحة جميع الأطراف، وإعلاءً لاحترام القانون وإعمالا لأحكامه.