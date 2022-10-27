أوبر توسع نطاق خدمة الحجز المسبق للرحلات في مصر والسعودية وقطر

أعلنت أوبر عن توسيع نطاق خدمة Reserve في مصر والمملكة العربية السعودية وقطر، والتي تتيح للركاب حجز رحلاتهم مسبقًا لتمنحهم المزيد من الطمأنينة وراحة البال، وتوفر فرص أكبر للسائقين لتحقيق الأرباح، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الحالية الناتجة عن التضخم.

واعتبارًا من اليوم وبالإضافة إلى الخيارات الحالية، سوف تتوفر خدمة أوبر Reserve بخيار Comfort في القاهرة وX في الرياض، وX وXL في الدوحة، وX .وتمكن خدمة أوبر Reserve الركاب من حجز الرحلة بشكل مسبق عبر تطبيق أوبر من 30 يومًا حتى ساعتين قبل موعد الرحلة .

وتتضمن الخدمة العديد من المزايا التي تشمل التعيين المسبق للسائق والوصول المبكر ووقت الانتظار، فضلًا عن منحهم المزيد من الطمأنينة وراحة البال عند الحجز المسبق لرحلاتهم.تعتبر خدمة أوبر Reserve خيار متميز وأكثر ربحًا للسائقين الذين يرغبون بتحسين أرباحهم عبر استخدام التطبيق بالاضافة إلى أنها تتيح لهم معلومات مسبقة إضافية لما يمكن توقعه من الرحلة.

وفي هذا السياق، قال يوسف أبو سيف المدير العام لشركة أوبر في مصر “أدت جائحة كورونا لتغيير طريقة تعامل المجتمعات مع الاحتياجات اليومية في الأوقات الصعبة، ولقد شهدنا تغييرات كبيرة في العادات اليومية استمرت حتى ما بعد الجائحة.

وأوبر Reserve هي خدمة ناتجة عن هذه التغييرات، فمنذ إطلاقها سنة ٢٠٢١، سجلت الخدمة نموًا لافتًا في الطلب عبر التطبيق مع سعي المزيد من الركاب للحصول على ضمانات أكبر في الأوقات الصعبة، وفق أبو سيف.

وأضاف أبو سيف :”نحن حريصون على مواكبة التغييرات لتوفير خيارات أكثر للركاب للمزيد من راحة البال، مع تلبية متطلبات السائقين في الوصول إلى فرص أكبر لتحقيق الأرباح، خاصةً في ظل الظروف الصعبة المتزايدة الناتجة عن التحديات الاقتصادية الحالية”.

والجدير بالذكر أنه يمكن حجز رحلات Reserve عبر تطبيق أوبر سواء من خلال الأيقونة المخصصة لـ Reserve أو من خلال الضغط على علامة الساعة بالقرب من زر “إلى أين؟” ضمن التطبيق