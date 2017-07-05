أوبر تنفذ 5 مليارات رحلة عالميا‎ منذ نشأتها

المال - خاص: أعلنت شركة أوبر الأمريكية لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول عن تنفيذ 5 مليارات رحلة عالميا منذ نشأتها فى عام 2010 حتى يوم السبت الموافق 20 مايو الماضى، إذ انطلقت 156 رحلة متزامنة فى تمام الساعة 7:29:06 صباحاً بتوقيت جرينتش في 24 دولة عبر ستة قارات وفي مدن من ضمنها دبي ومومباي وموسكو

المال – خاص:



أعلنت شركة أوبر الأمريكية لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول عن تنفيذ 5 مليارات رحلة عالميا منذ نشأتها فى عام 2010 حتى يوم السبت الموافق 20 مايو الماضى، إذ انطلقت 156 رحلة متزامنة فى تمام الساعة 7:29:06 صباحاً بتوقيت جرينتش في 24 دولة عبر ستة قارات وفي مدن من ضمنها دبي ومومباي وموسكو والإسكندرية.

وقال عبد اللطيف واكد، مدير عام أوبر مصر “تخطي حاجز الـ5 مليارات رحلة عالميا يعتبر نجاح منقطع النظير ونحن متحمسون بذلك، وفوق هذا أنا فخور بوجود رحلة من ضمن 156 رحلة التي كانت بمثابة النقطة الفارقة في تحقيق الـ5 مليارات رحلة عالميا تمت في الإسكندرية، “شهدت مصر نمو كبيرا في لأوبر، مما جعلت القاهرة واحدة من أسرع المدن نموا لأوبر في أفريقيا والشرق الأوسط”.

وقال أيمن محمد الذي أنجز واحدة من 156 رحلة التي انطلقت بصورة متزامنة: “لقد غيرت أوبر مجري حياتي وجعلتني إنسانا جديدا، وعن طريق العمل في أوبر قمت بسداد كافة ديوني وقمت بتحقيق الاستقرار المادي، فأنا أنصح جميع العملاء بالاستمرار في استخدام أوبر فهي وسيلة التوصيل الأمن على الإطلاق، وفى النهاية أحب أن أشكر فريق عمل أوبر وأتمنى لهم النجاح الدائم وأنا ليس عندي أدنى شك على استمرار الشراكة بيننا ستحقق نمو دائما لأوبر.