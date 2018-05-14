أوبر تنسق مع الوزارء لاستصدار اللائحة التنفيذية

ياسمين فواز وسمية كمال:كشف عبد اللطيف واكد، مدير عام شركة أوبر مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، عن أن التعديل الأخير الذى أجراه البرلمان على نص المادة 10 من قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات اشترط حفظ البيانات لمدة 180 يومًا دون توافر خوادمها داخل حدود الجمهورية كما فى النص ا

ياسمين فواز وسمية كمال:

كشف عبد اللطيف واكد، مدير عام شركة أوبر مصر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، عن أن التعديل الأخير الذى أجراه البرلمان على نص المادة 10 من قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات اشترط حفظ البيانات لمدة 180 يومًا دون توافر خوادمها داخل حدود الجمهورية كما فى النص السابق قبل إقرار القانون.

أوضح واكد لـ«المال» أن الحد الاقصى الذى نصت عليه المادة 5، تم رفعه من 10 إلى 30 مليون جنيه، وتقسيم الشرائح وفقا لوضع كل شركة وسيتم تحديد ذلك باللائحة التنفيذية التى من المقرر إصدارها خلال شهرين .

أكد أن أوبر تعكف على التنسيق مع مجلس الوزارء فيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون بهدف استيضاح تكاليف الضرائب، والتأمينات التى يتحملها السائقون، إلى جانب تنظيم إجراءات استخراج التراخيص .

أشار إلى أن أوبر العالمية تعمل على تأمين قواعد البيانات، بنظام الربط الحى من خلال الحفظ فى سحابة إلكترونية، ما يعد أعلى درجات الخصوصية .

عدل البرلمان المادة «5» من قانون خدمات تكنولوجيا النقل البري بتكنولوجيا المعلومات «أوبر وكريم»، ونصت المادة على سداد رسوم التراخيص بواقع 30 مليون جنيه على مدار 5 أعوام، على أن تدفع %25 في بداية الترخيص، والباقي في جدول زمني تحدده اللائحة التنفيذية، وسداده بنظام التقسيط طوال فترة الترخيص وهى 5 أعوام.

لفت إلى أن الشركة تحفظت في وقت سابق على صياغة المادتين 9 و10 خلال مناقشة القانون داخل البرلمان، حرصا منها على سرية البيانات الخاصة بالعملاء والسائقين لديها، إلا أن التعديلات الأخيرة علي المادتين تنص على خصوصية البيانات وعدم السماح لتداولها مع الجهات الأمنية إلا فى حالات معينة ومحدودة ينظمها القانون .

كانت المادة 9 من القانون تلزم الشركات قبل التعديل بإتاحة جميع البيانات والمعلومات لجهات الأمن القومي، أما المادة 10 فكانت تنص على تأمين قواعد البيانات والمعلومات، بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة، لمدة 180 يوما متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي عند الطلب.

أكد أن الشركة تخطط للتوسع خارج مدينتى القاهرة والإسكندرية، وتغطية نصف عدد محافظات الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن تقنين أوضاع شركات النقل الذكى يعتبر خطوة إيجابية لحماية مستقبل الاقتصاد التشاركى فى مصر والمنطقة العربية .

وحصلت «المال» على نسخة من البريد الإلكترونى الذى أرسلته شركة أوبر لوكلائها المعتمدين خلال الأسبوع الماضى، تبلغهم خلاله على موافقة مجلس النواب على قانون النقل التشاركى، موضحة أنه سيتيح لمئات الآلاف من الشركاء الاستمرار في زيادة دخلهم مع «أوبر»، وقالت إنها ستوافيهم بالمزيد من التفاصيل عند صدور القرارات التنفيذية للقانون، وحاولت الجريدة التواصل مع مسئولى شركة كريم، أكثر من مرة، دون جدوى.