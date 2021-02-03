اتصالات وتكنولوجيا

أوبر تقرر الاستحواذ علي منصة توصيل المشروبات الكحولية Drizly بـ1.1 مليار دولار

تنهي اجراءات الصفقة خلال النصف الأول من 2021
محمود جمال 2:28 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21 2:28 ص, الأربعاء, 3 فبراير 21

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أعلنت شركة أوبر الأمريكية لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول عن اعتزامها الاستحواذ على منصة توصيل المشروبات الكحولية Drizly فى صفقة تصل قيمتها إلي 1.1 مليار دولار .

ووفق موقع شبكة CNBC الأخبارية ، فإنه من المرجح أن تغلق الشركة الصفقة خلال النصف الأول من العام الجاري ، على أن تقوم بموجبها بإنشاء متجر لـ Drizly مباشرة على تطبيق توصيل الأطعمة “أوبر إيتس ” .

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وتأسست Drizly فى أمريكا خلال عام 2012 وتقدم خدماتها حاليا فى 1400 مدينة ، وحققت نموا فى حجم أعمالها خلال العام الماضي بنسبة بلغت 300 % .

وعلق رئيس أوبر العالمية دارا خسروشاهي قائلا : تهدف أوبر إلى جعل حياة الناس أسهل قليلا لهذا السبب قررنا التركيز على فئات جديدة ومنها منتجات البقالة والوصفات الطبية والآن المشروبات الكحولية ، ومن خلال دمج منصة Drizly إلى عائلة أوبر ، فإنه يمكنا تسريع هذا المسار وزيادة انتشارها الجغرافي خلال السنوات المقبلة .

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

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