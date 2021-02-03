أوبر تقرر الاستحواذ علي منصة توصيل المشروبات الكحولية Drizly بـ1.1 مليار دولار

تنهي اجراءات الصفقة خلال النصف الأول من 2021

أعلنت شركة أوبر الأمريكية لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول عن اعتزامها الاستحواذ على منصة توصيل المشروبات الكحولية Drizly فى صفقة تصل قيمتها إلي 1.1 مليار دولار .

ووفق موقع شبكة CNBC الأخبارية ، فإنه من المرجح أن تغلق الشركة الصفقة خلال النصف الأول من العام الجاري ، على أن تقوم بموجبها بإنشاء متجر لـ Drizly مباشرة على تطبيق توصيل الأطعمة “أوبر إيتس ” .

وتأسست Drizly فى أمريكا خلال عام 2012 وتقدم خدماتها حاليا فى 1400 مدينة ، وحققت نموا فى حجم أعمالها خلال العام الماضي بنسبة بلغت 300 % .

وعلق رئيس أوبر العالمية دارا خسروشاهي قائلا : تهدف أوبر إلى جعل حياة الناس أسهل قليلا لهذا السبب قررنا التركيز على فئات جديدة ومنها منتجات البقالة والوصفات الطبية والآن المشروبات الكحولية ، ومن خلال دمج منصة Drizly إلى عائلة أوبر ، فإنه يمكنا تسريع هذا المسار وزيادة انتشارها الجغرافي خلال السنوات المقبلة .

