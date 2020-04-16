«أوبر» تقدم رحلات مجانية ومخفضة للأطقم الطبية لمواجهة «كورونا»

أطلقت شركة أوبر مصر لطلب سيارات النقل الذكي عبر المحمول مبادرة جديدة لدعم جهود الأطباء في مواجهة فيروس كورونا المستجد تحت اسم UberMedics.

وبحسب الرسالة التي أرسلتها الشركة لكباتنها وحصلت المال علي نسخة منها ، أكدت أوبر على التزامها بسلامة الراكبين والسائقين، وعملها على دعم الجهود لمواجهة “كورونا” حول العالم.



وتابعت : “قررنا أن ندعم أولئك الذين يعملون لإنقاذ الأرواح كل يوم عن طريق إنشاء مبادرة Uber Medics. كجزء من جهودنا، سنقوم بتقديم رحلات مجانية ومخفضة إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال هذه الأزمة”.

ونوهت إلى أن الرحلات المجانية المخفضة لن يكون لها تأثير على أرباح السائق الشريك حيث ستكون مغطاة من قبل أوبر.

وقالت: “إذا قمت بإلغاء الاشتراك في رحلات UberMedics، فلن تتلقى رحلات من عاملي الرعاية الصحية الذين حصلوا على رحلة مجانية أو مخفضة”.

كما أوصت بضرورة ارتداء السائقين الأقنعة ، وإبقاء النوافذ مفتوحة أثناء الرحلات، وتنظيف الأسطح المكشوفة الداخلية للسيارة بعد الرحلات.

وقالت إن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أو الذين يعانون من حالات مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أو أمراض الجهاز التنفسي أو مرض السكري يمكن أن يكونوا أكثر عرضة وفقا لمنظمة الصحة العالمية لذلك يرجى طلب نصيحة الطبيب إذا كنت تعتقد أن هذا ينطبق عليك.

وتابعت يحتمل أن يكون هناك مخاطر صحية أعلى إذا اخترت قبول رحلات UberMedics وذلك أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد. كما هو الحال دائمًا، إذا كنت تشعر بأي مخاطر صحية يمكنك إلغاء الاشتراك في مبادرة UberMedics.