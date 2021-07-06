اتصالات وتكنولوجيا

أوبر تقدم رحلات مجانية لمركز لقاحات كورونا الرئيسي في القاهرة

كجزء من تعهدها العالمي
محمود جمال 11:41 ص, الثلاثاء, 6 يوليو 21 11:41 ص, الثلاثاء, 6 يوليو 21

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أعلنت أوبر اليوم تسيير رحلات مجانية للركاب الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد في القاهرة، دعماً لمجهودات الحكومة المصرية لاحتواء الفيروس.

ويحصل الركاب على رحلتين مجانيتين من وإلى مركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض في مدينة نصر، بحد أقصى 100 جنيه مصري للرحلة الواحدة، وستكون الرحلات صالحة للاستخدام حتى 5 أغسطس.

تأتي هذه الخطوة كجزء من تعهد أوبر العالمي “بنقل ما يهم” لتسهيل 10 ملايين رحلة مجانية ومخفضة لدعم أولئك الذين يرغبون في الحصول على التطعيم، ودعماً للسلطات المحلية والمدن في سعيها لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد. وتم إطلاق مبادرة الرحلات المجانية سبع مرات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان وباكستان، بالتعاون مع السلطات العامة ذات الصلة.

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علق أحمد خليل، مدير عام أوبر في مصر قائلاً: “نحن نعمل دائماً على تقديم الدعم للمجتمع بكل الطرق المتاحة. وكنا نعمل بلا هوادة منذ بدء انتشار الفيروس بهدف رئيسي في الاعتبار؛ وهو المساعدة في حماية سلامة وصحة المستخدمين أثناء التنقل. وإطلاق الرحلات المجانية يمكن أن يشجع المزيد من الأشخاص على الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد دون القلق بشأن التنقل الآمن والمريح من وإلى مركز لقاحات كورونا بأرض المعارض، مما يدعم جهود الحكومة المصرية للحد من انتشار الفيروس”.

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ويستطيع الركاب حجز رحلاتهم المسموحة من خلال اتباع الخطوات التالية:

  1. اضغط على الرابط الذي سيصلك من أوبر عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني
  2. اضغط “قبول القسيمة”
  3. ستظهر معلومات القسيمة بما في ذلك تاريخ الانتهاء، والوجهة 
  4. ستظهر القسيمة تلقائياً في المحفظة على التطبيق
  5. قم بالذهاب إلى الشاشة الرئيسية للرحلات لتحديد نقطة التحرك والوجهة، سواء لك أو لمن تقوم بالحجز له. ويجب التأكد من أن الرحلة تبدأ أو تنتهي في المركز المدرج بأرض المعارض

أطلقت أوبر عدة مبادرات للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشيه في البلاد. فقد عملت الشركة على تزويد العاملين في القطاع الصحي برحلات مجانية ومخفضة. كما قامت بتعزيز خصائص للسلامة وطرح رسائل ضمن التطبيق لتذكير المستخدمين باتباع نصائح وتوجيهات هيئات الصحة العامة وذلك للمساعدة في حماية كل من الركاب والسائقين.

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بقلم محمود جمال

صحفي متخصص في تغطية أخبار وزارة الاتصالات وهيئاتها وشركات التكنولوجيا المصرية والعالمية تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2010

ملف الكاتب محمود جمال

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