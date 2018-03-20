أوبر تعتزم الطعن على حكم بقرار القضاء الإدارى بوقف نشاطها‎

المال – خاص: كشف عبد اللطيف واكد مدير عام شركة أوبر فى مصر عن اعتزام الشركة الطعن على حكم بقرار محكمة القضاء الإدارى الصادر أمس الثلاثاء، بشأن قبول الدعوى المقامة من سائقى التاكسى الأبيض لوقف نشاط "أوبر" و"كريم" فى مصر.…

المال – خاص:





كشف عبد اللطيف واكد مدير عام شركة أوبر فى مصر عن اعتزام الشركة الطعن على حكم بقرار محكمة القضاء الإدارى الصادر أمس الثلاثاء، بشأن قبول الدعوى المقامة من سائقى التاكسى الأبيض لوقف نشاط “أوبر” و”كريم” فى مصر.

وقال واكد فى بيان صحفى حصلت “المال” على نسخة منه – “نحترم أحكام القضاء المصري، وعليه لا نستطيع التعليق بشكل مفصل على الإجراءات القضائية التي مازالت تحت المداولة، ولكننا سنقوم بالطعن لدى المحكمة المختصة، وستظل خدماتنا متاحة في مصر. ومن المهم أن نوضح أن القرار الصادر اليوم لا يعني وقف نشاط شركة أوبر في مصر.

وأضاف أن أوبر من أكبر المشاركين في تنمية الاقتصاد الوطني، حيث أسهمت في خلق أكثر من 150 ألف فرصة للكسب في مصر خلال عام 2017 وحده، وأننا نعمل على مدار العامين الماضيين بشكل مستمر مع اللجنة الوزارية المنوطة بتقنين منظومة النقل التشاركي، وأن الشركة سوف تقف دوماً داعمة لجميع الجهات نحو سرعة إصدار هذا القانون.

وتابع: تعمل الشركة كل ما في وسعها لتضمن أن يستمر ملايين المصريين في الإستفادة من خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، ونلتزم بالعمل مع جميع الأطراف في منظومة النقل، بما في ذلك التاكسي، لتنمية هذا القطاع في مصر سوياً.