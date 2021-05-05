أوبر تطلق 5 مبادرات لدعم الركاب والسائقين خلال رمضان

أعلنت شركة أوبر عن إطلاق 5 مبادرات بهدف دعم الركاب والسائقين خلال شهر رمضان المبارك، تتضمن المبادرات تقديم برامج مكافآت للسائقين، وتقديم رحلات مجانية لجميع ركاب أوبر باص عند استكمال رحلاتهم الصباحية.

وعلق أحمد خليل، المدير العام لشركة أوبر في مصر: “ركزنا جهودنا في شهر رمضان المبارك لهذا العام على دعم الركاب والسائقين الذين جعلوا أوبر جزءاً من حياتهم اليومية. وقد اخترنا هذه المبادرات خصيصاً لقدرتها على خلق فرص للسائقين لزيادة أرباحهم، وجعل تنقلات الركاب أسهل وبأسعار في متناول اليد.”

وتضمنت برامج دعم فرص أرباح السائقين رصد الشركة جوائز مالية قدرها ١٠٠,٠٠٠ جنيه مصري لسائقي أوبر X، وسكوتر، وSelect خلال الأيام العشر الأخيرة من رمضان، حيث يتم الإعلان يومياً عن فوز ١٠ سائقين بحوافز مالية. والسائقون المؤهلون هم الذين نجحوا في إكمال أكبر عدد من الرحلات المقيمة بـ ٥ نجوم خلال الفترة المحددة.

بالإضافة إلى الإعلان عن “مسابقة أوبر باص” من خلال برنامج مكافآت لأفضل سائقي أوبر باص أداءً خلال شهر رمضان، حيث يتم اختيار ٩ سائقين أوبر باص للفوز بجوائز مالية كل أسبوع تبدأ من ٢٠٠٠ جنيه مصري وحتى ٥٠٠٠ جنيه. ويتم تقييم السائقين وفقاً لدقة المواعيد والجودة والاحترافية.

كما أعلنت الشركة عن “بدل الإفطار” حيث أوضحت إحصائيات أوبر أن الازدحام المروري قد يؤدي إلى إنهاء ١٤٪ من سائقي أوبر باص رحلتهم الأخيرة بالقرب من وقت الإفطار. وبالتالي، قامت أوبر بتقديم مبالغ مالية للسائقين الذين لا يزالون على الطريق بعد الساعة ٥:٤٥ مساءً، وذلك تقديراً لالتزامهم بتوصيل الركاب إلى وجهتهم بحلول وقت الإفطار.

أما فيما يتعلق بدعم الركاب، فرفعت الشركة شعار “الرحلة الصباحية عليك، والرحلة المسائية على أوبر” وذلك لجميع ركاب “أوبر باص” الذين يستقلون رحلات ما بين ٦ و١١ صباحاً، حيث تقدم شركة أوبر لهم رحلة عودة مجانية في أي وقت ما بين ٢ ظهراً و٦ مساءً. علماً بأن رحلة العودة صالحة خلال اليوم فقط، وتم مد العرض حتى نهاية شهر رمضان.

وقررت الشركة زيادة مواعيد مغادرة رحلات أوبر باص لدعم الركاب الذين تم تعديل مواعيد عملهم خلال رمضان، وأيضاً الذين يحتاجون إلى التنقل قبل وقت الإفطار، وذلك لتسهيل رحلات أكثر يُعتمد عليها.