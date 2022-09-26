«أوبر» تطلق خاصية الاطمئنان على سلامة الركاب

أعلنت شركة أوبر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول اليوم الخطوات الحديثة التي تتخذها للمساعدة في تحسين مستوى الأمان عبر التطبيق من خلال إطلاق خاصية ‘الاطمئنان على سلامة الركاب’الجديدة.

تساعد الخاصية على الاطمئنان على سلامةالركاب على إكمال الملف التعريفي الخاص بالسلامة في التطبيق عن طريق تشغيل واستخدام خصائص ‘إضافة جهات الاتصال الموثوقة’ و ‘التحقق عن طريق رقم التعريف الشخصي’ و ‘التحقق من الرحلة’ المتوفرة داخل التطبيق.

وتم تصميم هذه الخصائص لتحسين أمان مستخدمي منصة أوبر:- *جهات الاتصال الموثوقة:*بإمكان الراكب اختيار جهات الاتصال الموثوق بها في التطبيق، وتفعيل إشعارات ليشارك رحلته معهم مباشرةً، لكي تتمكن عائلته وأصدقاؤه من الاطمئنان على وصوله إلى وجهته بأمان. – *التحقق عن طريق رقم التعريف الشَخصي:* للتأكد من ركوب الراكب السيارة الصحيحة، بإمكانه تشغيل خاصية التحقق عن طريق رقم التعريف الشخصي، حيث يجب على السائق إدخال الرقم الذي يظهر على تطبيق الراكب قبل أن تبدأ الرحلة.

وقالت نورهان علي، مدير العلاقات العامة بأوبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “سلامة كل من يستخدم تطبيق أوبر تمثل أولوية قصوى لنا، ونحن نعمل باستمرار على تحسين خصائص التطبيق.

كما تتيح خاصية الاطمئنان عل ىسلامة الركاب الجديدة الاستفادة من مجموعة من ميزات السلامة المتوفرة من خلال التطبيق، لضمان سلامتهم دائمًا وبقدر الإمكان”.

تعتبر الخاصية الجديدة إضافة إلى الخصائص الحالية المتاحة عبر التطبيق، مثل تتبع نظام تحديد المواقع العالمي، وإخفاء هوية البيانات الشخصية، والدعم ٢٤/٧، خاصية فحص السائق، وتنبيهات السرعة، وتحديد عدد ساعات القيادة، وعدد من تدابير السلامة المقدمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.