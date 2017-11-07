أوبر تطلق حملة لمواجهة التحرش في مصر

ياسمين فواز أعلنت اليوم الثلاثاء، شركة " أوبر " في مصر، عن إطلاقها حملة جديدة لتوعية السائقين والركاب في مصر عن التحرش الجنسي، في إطار الشراكة الموقعة مع مؤسسة "خريطة التحرش" – المؤسسة الرائدة - التي تعمل على إنهاء التقبل…

ياسمين فواز

أعلنت اليوم الثلاثاء، شركة ” أوبر ” في مصر، عن إطلاقها حملة جديدة لتوعية السائقين والركاب في مصر عن التحرش الجنسي، في إطار الشراكة الموقعة مع مؤسسة “خريطة التحرش” – المؤسسة الرائدة – التي تعمل على إنهاء التقبل الاجتماعي لفكرة التحرش الجنسي في مصر.

ووفق بيان، تهدف الشراكة بين “أوبر” و “خريطة التحرش” إلى إدراج قضية التحرش الجنسي ضمن البرامج التدريبية بـ ” أوبر ” ، إلى جانب تقديم الموارد اللازمة للسائقين من أجل حثهم علي الالتزام بالتصرفات المناسبة تجاه هذه الممارسة السلبية حال حدوثها

وتؤكد هذه الشراكة علي التزام ” أوبر ” تجاه مكافحة التحرش الجنسي في مصر وذلك من خلال إطلاق برنامج تدريبي متخصص لدعم ممثلي خدمة العملاء بـ “مركز أوبر للتميز” الذي تم افتتاحه مؤخراً فى القاهرة.



وتعليقاً علي الشراكة، قال عبد اللطيف واكد المدير العام لأوبر مصر: “منذ بداية عملنا بمصر نسعي إلي تحسين معدلات الأمان لملايين المستخدمين للتطبيق سواء من السائقين أو الركاب من خلال التكنولوجيا الخاصة بنا بما يوفر معايير أكثر أماناً وثقة للانتقال بشكل لم يكن متوفراً من قبل”.

وأضاف أن أوبر تحرص علي تقديم خدمات متميزة للمجتمعات التي تعمل بها من خلال العمل بفعالية أكثر بالتعاون مع مؤسسة “خريطة التحرش” وذلك بهدف زيادة التوعية عن كيفية منع التحرش الجنسي في مصر من خلال التعاون مع فريق خريطة التحرش ومن ثم إطلاق المزيد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى إحداث التغيير المنشود.

وعلي الجانب الآخر، أعربت مؤسسة “خريطة التحرش”، عن سعادتها بالعمل مع “أوبر” في مصر بغرض الحد من إنتشار التحرش الجنسي داخل المواصلات العامة، طامحة من خلال هذه الشراكة إلى توفير معايير أكثر آماناً وثقة للجميع ولخلق بيئة عمل خالية من التحرش الجنسي أكثر أماناً للجميع من الرجال والنساء.



الجدير بالذكر، أن شركة “أوبر” كشفت بالأمس عن إطلاق حملة من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوعية بمشكلات التحرش الجنسي والعنف المنزلي حول العالم.