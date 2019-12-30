أوبر مصر تطرح عروض لسائقيها في رأس السنة.. تعرف عليها

تبدأ من الرابعة فجر الخميس وتستمر حتي الأحد

أعلنت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول عن تقديم ثلاث عروض ترويجية لسائقيها ( الكباتن ) غدا الثلاثاء 31 ديسمبر قبل منتصف ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.

أوبر مصر تقدم العروض من فجر الخميس للأحد

وبحسب الرسالة التي أرسلتها الشركة للكباتن وحصلت “المال” على نسخة منها، تبدأ العروض الثلاث من الساعة الرابعة فجرا يوم الخميس 2 يناير وتمتد حتي الرابعة فجر يوم الأحد 5 من الشهر ذاته .

ويتيح العرض الأول للسائقين إجراء 40 رحلة مقابل حافز 125 جنيها أو 50 مشوار نظير 350 جنيها.

أما العرض الثاني يتضمن 30 مشوار بـ 75 جنيها أو 40 مشوار بـ 125 جنيها.

ويوفر الأخير للكباتن 50 جنيها مقابل تنفيذ 20 مشوار أو 75 جنيها عن 30 مشوار.

يشار إلى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الأحتكارية وافق أمس الأحد على اتمام صفقة استحواذ أوبر على كريم فى مصر على أن تتم الصفقة خلال 2020 مقابل مجموعة من الضوابط المتعلقة بحماية الركاب والسائقين والسوق من احتكار تقديم الخدمة بواسطة كيان واحد.

وكانت أوبر أعلنت فى مارس 2019 عن توصلها لاتفاق للاستحواذ على كامل أسهم منافستها كريم فى صفقة تصل قيمتها 3.1 مليار دولار.