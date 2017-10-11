أوبر تضخ 20 مليون دولار فى مركز الخدمات

الشركة تعرض مقترحاتها بشأن قانون النقل الجماعى على «النواب» و«النقل» و«الاستثمار» سحر نصر: حريصون على توفير بيئة تضمن ضخ القطاع الخاص استثمارات جديدةأحمد عاشورتعتزم شركة «أوبر» الأمريكية ضخ 20 مليون دولار، استثمارات جديدة خلال الـ5 سنوات المقبلة فى

الشركة تعرض مقترحاتها بشأن قانون النقل الجماعى على «النواب» و«النقل» و«الاستثمار»

سحر نصر: حريصون على توفير بيئة تضمن ضخ القطاع الخاص استثمارات جديدة

أحمد عاشور

تعتزم شركة «أوبر» الأمريكية ضخ 20 مليون دولار، استثمارات جديدة خلال الـ5 سنوات المقبلة فى مركزها الجديد الذى افتتحته أمس، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.

وقال بيير ديمترى، نائب رئيس الشركة، والمدير الإقليمى فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن المركز يوفر 700 فرصة عمل ويعتبر ثانى أكبر مركز خدمة للشركة على مستوى العالم، بعد الهند وأكبر مركز فى أوروبا والشرق الأوسط.

وأكد أن السوق المصرية تعتبر من أسرع الأسواق نمواٌ التى تعمل بها «أوبر» على مستوى العالم، مشيرا إلى أن شركته واثقة من اختيار القاهرة مقراً لمركز الخدمة المتميزة، خاصة وأنها بمثابة المفتاح الرئيسى لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للسائقين والركاب.

ومن جانبها، قالت د. سحر نصر، إن الوزارة حريصة على أن تكون هناك بيئة أعمال وإصلاحات تشريعية تضمن ضخ القطاع الخاص استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، مشيرة إلى أن مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، سيوفر إطارا تشريعيا ميسرا لـ«أوبر» والشركات الأخرى العاملة فى هذا المجال.

وأضافت أن الاهم أن الاستثمارات أصبحت تتضمن تدريبا فنيا، مؤكدة أن جزءا من التعاون الاقتصادى بين مصر وأمريكا يقدم لمشروعات الشباب.

وقال عبد اللطيف واكد، مدير عام «أوبر» فى مصر، رداً على تساؤلات لـ«المال» إن شركته تبحث مع وزراتى النقل والاستثمار مقترحات مشروع تنظيم خدمات شركات نقل الركاب، مما يساهم فى تشجيع الشركات على القطاع الخاص على المساهمة فى مشروع النقل الجماعى بما فيهم «أوبر».

وتابع أن الشركة ستقدم مقترحاتها فى إطار النماذج العالمية الناجحة فى مجال النقل الجماعى، ومن المقرر عرض تلك المقترحات على مجلس النواب أثناء مناقشة المشروع.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان قد اجتمع برئيس شركة «أوبر» الأمريكية على هامش مشاركته فى اجتماعات الأمم المتحدة منذ أيام، وتم الاتفاق على دخول الشركة فى المجال الجماعى للركاب.

وعن تأثير تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود على عملاء «أوبر» أكد «واكد» أن الشركة تعمل على تحقيق التوازن فى أسعارها بحيث يتمكن السائقون والبالغ عددهم 60 ألفا لدى الشركة من تغطية تكاليف التشغيل، وجنى مكاسب إلى جانب عدم زيادة الأعباء عن المواطنين، مشيراً إلى أن تحقيق تلك المعادلة أمر فى غاية الصعوبة.

وذكرت الشركة أن مركز الخدمة المتميزة” هو الاستثمار الأول من نوعه لـ«أوبر» فى منطقة الشرق الأوسط والثالث بعد اثنين من الاستثمارات المماثلة فى أوروبا، وقد استطاعت «أوبر» بالفعل من خلال استثماراتها فى الشرق الأوسط فى السنوات الثلاث الماضية تمكين الآلاف من زيادة دخولهم وتحسين المستوى المعيشى لعائلاتهم، وتوظيف %30 من إجمالى الفريق من المتخصصين، الذى سيبدأ العمل فى المركز.