أوبر تستثمر 100 مليون دولار فى مصر خلال 5 سنوات

ياسمين فواز ومحمود جمال: تستهدف شركة أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، استثمار 100 مليون دولار بمصر، خلال 5 سنوات، فى مركز خدمة العملاء بالقاهرة الجديدة، الذى افتتحته وزيرة الاستثمار، سحر نصر، أكتوبر الماضى، ويغطى خدمات الشركة فى نحو 15 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.وقال بارنى هارفورد

ياسمين فواز ومحمود جمال:



تستهدف شركة أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول، استثمار 100 مليون دولار بمصر، خلال 5 سنوات، فى مركز خدمة العملاء بالقاهرة الجديدة، الذى افتتحته وزيرة الاستثمار، سحر نصر، أكتوبر الماضى، ويغطى خدمات الشركة فى نحو 15 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال بارنى هارفورد، مدير عمليات أوبر العالمية، إن الشركة تخطط لزيادة عدد موظفى المركز، خلال العامين المقبلين إلى ألف موظف، مقارنة مع 600 حالياً.

كما أوضح لـ«المال»، على هامش زيارته الأولى لمصر الإثنين، أن «أوبر» تعتزم طرح خدمات جديدة بالسوق المحلية قريباً، بمجال النقل الجماعى «أوبر بول»، وتوصيل الأطعمة «أوبر إيتس»، علاوة على تغطية %50 من محافظات الجمهورية، قبل نهاية العام الحالى.

وأضاف أن عدد السائقين على منصة أوبر مصر، وصل خلال العام الماضى إلى 150 ألف كابتن، معتبرا أن السوق المحلية، واعدة وجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأشاد بمساعى الحكومة نحو تقنين أوضاع شركات النقل الذكى، متمثلة فى التشريع الجديد الجارى مناقشته فى البرلمان، بما ينعكس بالإيجاب على مصلحة السائقين والركاب.

ولفت إلى أن المادتين 9 و10 من مشروع القانون المقترح، بشأن تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام التكنولوجيا، يهددان مستقبل صناعة النقل التشاركى فى مصر، خاصة أن أسلوب عمل الشركة يعتمد على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، التى لا ترتبط بحدود معينة، كما أن تشغيل التطبيق يتم من خارج البلاد.

يشار إلى أن المادة 9 بعد تعديلها تنص على أحقية الشركات المقدمة للخدمة فى الاحتفاظ ببيانات العملاء لمدة لا تزيد على 180 يوماً، وإطلاع الجهات المختصة على البيانات بإذن مسبق من النيابة أو بحكم قضائى، أما المادة 10 فتلزم الشركات بأن تكون سيرافرات تخزين البيانات داخل الأراضى المصرية.

وشدد على أهمية أن يتيح القانون مرونة فى تحريك أسعار رسوم الرحلات وفقا للمتغيرات الاقتصادية السائدة، وبناء على آليات العرض والطلب، متمنيا أن يكون نموذج الشراكة مع الحكومة المصرية، مثالاً ايجابياً تحتذى به باقى الشركات العالمية الأخرى.

كانت محكمة القضاء الإدارى، قد قضت فى 20 مارس الماضى، بإلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة شركتى «أوبر» و«كريم»، ومثيلاتهما، لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى كتاكسى، ووقف التطبيقات المستخدمة فى ذلك، وتقدمت الشركتان بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة، وقبل نحو أسبوع ألغت محكمة الأمور المستعجلة الحكم.

وبحسب احصائيات صادرة عن «أوبر»، فإن عدد مستخدمى التطبيق فى مصر، وصل خلال العام الماضى إلى 4 ملايين مستخدم.

فى سياق متصل، قال وكيل لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان محمد عبد الله زين إن الأخيرة تنتظر موافقة الجهات الأمنية على التعديلات التى تم إدخالها على مشروع القانون، الخاصة بالمواد الخلافية، المتعلقة بحماية بيانات العملاء، بالاتفاق مع الحكومة، وموافقة ممثلى شركتى أوبر وكريم عليها، ومنها الإذن القضائى قبل إطلاع الجهات الرسمية على بيانات المستخدمين.

وأوضح زين لـ«المال»، أن المواد بصياغتها الجديدة تؤكد احترام خصوصية العملاء وفقاً للدستور، مع احقية جهات الدولة فى الحصول على البيانات وفقا لاعتبارات الأمن القومى للبلاد، وبشروط عادلة.

وكانت «المال» قد انفردت فى وقت سابق بنشر قانون تنظيم استخدام أوبر وكريم المكون من 20 مادة منها منح شركات النقل الذكى التى تقدم خدماتها عبر السيارات الملاكى أو وسائل النقل الجماعى مهلة لتوفيق أوضاعها لا تتجاوز 6 أشهر.

وتوقفت إجراءات إصدار القانون فجأة بعدما كان من المفترض إجراء التصويت النهائى على مواده قبل نحو أسبوع، فيما علمت «المال» من مصادر مضطلعة أن التشريع سيخرج إلى النور منتصف الشهر المقبل.