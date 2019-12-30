«أوبر» تستبعد موديل «2004» من خدمات «إكس» و«سيليكت»

أجرت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكى عبر المحمول، منذ أيام تعديلات على قائمة السيارات المقبولة فى خدمتى «إكس، وسيليكت» على أن تقبل موديلات «2008» بدلا من «2004».

ضمت قائمة السيارات المقبولة فى خدمة «أوبر إكس» أكثر من 200 علامة منها «شيرى، وسكودا، وهيونداى، وبى واى دى، وبى إم دبليو، ورينو، وبرتون، وبيجو، ونيسان، وأوبل، وميتسوبيشى، وإم جى، ومازدا، وسوزوكى، وكيا، ولادا، وجيب، وبريليانس، ومرسيديس».

من أبرز الطرازات المعتمدة فى خدمة أوبر إكس الجديدة «ألفا روميو جوليتا 2009، وأودى A3 2008، وسوناتا D50 2008، وبى إم دبليو بفئاتها الثلاث 2008».

كما اعتمدت الشركة سيارات «بريليانس FR 2008، وبى واى دى F32008، وجيب رانجلر2008 وكيا كرنفال 2008، ومازدا CX 9-2008، ومرسيدس بنز A-B-C-E 2008

طبقًا للموقع الإلكترونى لأوبر مصر، فإنها تعتمد خدمة إكس على السيارات السيدان ذات الأربعة أبواب من موديل «2008»، والمزودة ببعض الكماليات.

فى المقابل تستبعد الشركة فئات السيارات ومن أنواع الفان والشاحنات، التاكسى، والمركبات المتضررة من الحوادث التى أجريت لها إصلاحات.

قال أحمد حمودة، مدير عام أوبر مصر، إن الشركة تلبى احتياجات مستخدميها عبر تحسين جودة الخدمة المقدمة، ومراجعة فئات السيارات المدرجة من وقت لآخر حرصا منها على سلامة وراحة الركاب والسائقين.

أوضح لـ»المال» أن تلك الخطوة تتماشى مع استراتيجية الشركة التى تكمن فى إتاحة حلول نقل موثوقة وآمنة، باستخدام التكنولوجيا كجزء من التزامها تجاه السوق المحلية.

تشترط الشركة العمل فى خدمة أوبر سيليكت الأكثر رفاهية ضرورة ألا يتعدى عمر السيارة عن 5 أعوام منذ إنتاجها.

«سيليكت» هى خدمة لطلب سيارات الملاكى الفاخرة أغلى نسبيا مقارنة بنظيرتها « إكس « على تطبيق « أوبر «.

ضمت الخدمة ما يقرب من 88 طرازًا من ماركات مختلفة من بينها «أودى A3، وأودى A4، وأودى A5، وأودى A6، وأودى،Q2 وبى إم دبليو بفئاتها الثانية والثالثة، وطرازات بى إم دبليو X1، وX3، وبى واى دى،S5 وشفيروليه كابتيفا وكروزو – وإيكونوكس، وسيتروين C4، وسيتروين،C5 وسيتروين DS5، وسيتروين،DS6 وسيتروين DS7، وسيتروين جراند بيكاسو».

بموجب لائحة قانون تنظيم النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادرة فى سبتمبر الماضى، فإنه يجب أن تكون المركبة المستخدمة فى تطبيقات النقل الذكى فى حالة فنية جيدة، ومزودة بوسائل الترفيهة والرحة ومن بينها «مكييف الهواء»، كما تشترط عدم تزين الزياج الخاص بالمركبة، أو وضع ستائر بالمخالفة لأحكام قانون المرور.

كما تشترط اللائحة على الشركات المرخص لها أن تلتزم بتخفيض عام الصنع لديها للسيارات التى تقدم الخدمة تدريجيًا إلى 5 أعوام بحد أقصى نهاية 2024؛ وفقا لسياسة تقدمها الشركة خلال 3 أشهر من تاريخ حصولها على الترخيص بموافقة وزارة النقل.

يشار إلى أن «أوبر» قامت بتحريك أسعار خدمتها «إكس، وسيليكت» للمرة الرابعة خلال يوليو الماضى، بنسب بين %5.8 و%12.9، منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.

يعمل لدى أوبر أكثر من 150 ألف كابتن على مستوى الجمهورية، قاموا بتوصيل ما يعادل 4 ملايين عميل فى 2018.

ارتفع سعر الكيلو متر فى «أوبر إكس» من 255 قرشا خلال فبراير الماضى إلى 270 فى يوليو، والكيلو فى «أوبر سيليكت» من 350 قرشا إلى 395 قرشا. المال ـ خاص