أوبر ترفع سعر خدمة إكس في القاهرة والإسكندرية.. وكومفورت بالعاصمة

رفعت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول سعر خدمة أوبر إكس فى مدينتي القاهرة والإسكندرية بعد الزيادة الأخيرة فى البنزين التى أقرتها الحكومة نهاية يوليو الماضي.

وقالت الشركة فى رسالة إلى كباتنها: ”بنسعي فى أوبر دايما إننا نكوم بنتفاعل وبسرعة مع كل التغييرات اللي ممكن تأثر على دخلك. ولذلك فريق عملنا اشتغل على دراسة لتعديل أسعار منتجات أوبر خصوصا بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار البنزين .تعديل الأسعار هيساعدك بطريقتين أولا : السعر الجديد المرتفع هيعزز من أرباحك ، ثانيا : السعر الجديد لازم يبقي مناسب للركاب علشان ما تشوفش انخفاض فى طلبات الرحلات.

وزادت تعريفة فتح عداد الرحلة فى خدمة أوبر إكس بالقاهرة من 725 قرشا إلي 750 قرشا ، كما ارتفع أيضا سعر كل كيلو متر من 270 قرشا إلي 285 قرشا ، وسعر كل دقيقة من 40 قرشا إلي 42 قرشا مع تثبيت الحد الأدني للرحلة عند مستوى 12 جنيها.

كما رفعت سعر خدمات “comfort”، ليصبح سعر بداية الرحلة 11.80 جنيه بدلا من 11 جنيها، بينما حددت سعر الكيلومتر بـ 4.30 جنيه بدلا من 4 جنيهات وارتفع وقت الانتظار إلى 67 قرشا للدقيقة بدلا من 63 قرشا، وحددت الشركة الحد الأدنى لقيمة الرحلة من 17 جنيها إلى 18 جنيها.

وفى الإسكندرية ، ارتفعت رسوم فتح عداد الرحلة فى خدمة أوبر إكس من 725 قرشا إلي 800 قرش ، وسعر كل كيلو متر من 260 قرشا إلي 290 قرشا ، مع تثبت سعر كل دقيقة مقطوعة عند 40 قرشا ورفع سعر الحد الأدنى للرحلة إلي 12 جنيها بدلا من 11 جنيها.