أوبر ترفع أسعار رحلاتها فى القاهرة والإسكندرية بنسبة 10%

قررت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول، زيادة متوسط رسوم رحلاتها في مدينتي القاهرة والإسكندرية، بنسبة تصل إلى 10% وذلك علي خلفية قرار الحكومة الأخير بزيادة أسعار المشتقات البترولية.

وقالت الشركة في رسالة إلى كباتنها حصلت المال على نسخة منها، إنها حريصة على تقديم أفضل تجربة للعملاء على منصتها والمساعدة فى تحسين فرص الربح للشركاء السائقين مع ضمان استمرار ملايين الركاب في التنقل حول المدن بدون ضغوط.

وأوضحت أنها قامت بمراجعة أسعار منتجات اوبر داخل مدينتي القاهرة والإسكندرية خلال شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الجاري بعد زيادة أسعار البنزين الأخيرة.

يشار إلى أن أوبر هي الشركة الثانية التي قررت تغيير هيكل تعريفة رحلاتها بعد كريم مصر والتي بدأت تطبيق الزيادة منذ يوم الجمعة الماضية