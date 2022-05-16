«أوبر» ترفع أسعار رحلاتها .. تعرف على التفاصيل

قررت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول زيادة تعريفة رحلاتها بداية من اليوم الإثنين 16 مايو الجاري بعد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة على أسعار البنزين.

وبحسب الرسالة التي أرسلتها أوبر إلي كباتنها وحصلت المال علي نسخة منها أكدت الشركة أن فريق العمل قام بدراسة تعديل أسعار منتجات أوبر بطريقة توازن بين مواجهة التحديات الجديدة والتقليل من انخفاض طلبات الرحلات المتوقع حدوثه بعد زيادة الأسعار.

وارتفع سعر فتحة العداد في رحلات أوبر اكس من 8 جنيهات إلي 8.50 جنيه ، وسعر الكيلو متر من 280 قرشا إلي 290 قرشا وسعر الدقيقة من 42 قرشا إلي 50 قرشا وأصبح الحد الأدنى للرحلة 14 جنيه بدلا من 13 جنيها.

وزاد سعر بداية رحلة خدمة أوبر اكس سيفر من 6.80 جنيه إلي 7.25 جنيه ، وسعر الكيلو متر من 238 قرشا إلي 247 قرشا ، وسعر الدقيقة الواحدة من 38 قرشا إلي 45 قرشا ،علما بأن الحد الأدنى للرحلة هو 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات.

وفى الإسكندرية ، ارتفع سعر بداية الرحلة في خدمة أوبر اكس من 8 جنيهات إلي 8.30 جنيه ، وسعر الكيلو الواحد أصبح 3 جنيهات بدلا من 2.90 جنيه ، وسعر الدقيقة من 40 إلي 45 قرشا ، والحد الأدنى للرحلة 12 جنيها بدل من 11 جنيها.

كما ارتفع سعر فتح عداد رحلة خدمة أوبر سيفر اكس من 6.80 جنيه إلي 7.10 جنيه ، وسعر الكيلو من 246 قرشا إلي 255 قرشا ، وسعر الدقيقة من 34 قرشا إلي 38 قرشا، والحد الأدنى من 11 إلي 12 جنيها.