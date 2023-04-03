أوبر ترفع أسعار رحلاتها إلى مطار القاهرة

قررت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول زيادة أسعار رحلاتها إلى مطار القاهرة.

وبحسب بيان أرسلته الشركة إلى كباتنها عبر البريد الإلكتروني قالت أوبر: نحن حريصون على أن نقدم لك أفضل تجربة على منصات، وبناء على ذلك قمنا بزيادة أسعار رحلات مطار القاهرة الدولي.

أصبح سعر فتحة العداد على رحلة أوبر إكس المتجهة للمطار هو 20 جنيها و4 جنيهات و50 قرشا سعر الكيلو متر و75 قرشا لكل دقيقة انتظار و25 جنيها رسوم إضافية للمطار و30 جنيه رسوم المطار.

بينما يبلغ سعر فتحة العداد في خدمة اوبر كومفورت نحو 25 جنيها و 6 جنيهات و50 قرشا لكل كيلو متر و90 قرشا دقيقة انتظار .