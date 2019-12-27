أوبر تخطر كباتنها: شرط لإيقاف حسابات العملاء مؤقتا

أخطرت شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول كباتنها بأنه سيتم إيقاف حسابات العملاء (الركاب) أصحاب التقييم المنخفض مؤقتا.

وقالت الشركة فى رسالة حصلت ” المال ” على نسخة منها ، إن السائقين أكدوا خلال استبيان أجرته الشركة فى أكتوبر الماضي أن العلاقة بين الركاب وتطبيق أوبر غير متوازنة ، لذلك وحرصا على السلامة والاحترام فإنه سيتم إيقاف حساب الراكب الذي يحصل على شكاوي أو تعليقات متكررة من السائقين ، علما بأن تكرار حالات الإيقاف سيؤدى إلى حذف العميل نهائيا من التطبيق.

وأوضحت أن مجتمع الشركة قائم على الاحترام المتبادل بين الشركاء السائقين والركاب ويجب ضرورة التمسك والتعامل به .

يشار إلى أن عدد السائقين على منصة أوبر مصر يتجاوز 250 ألف سائق ، قاموا بتوصيل 4 ملايين عميل تقريبا خلال العام الماضي .

وكانت أوبر قد حذرت منذ أيام السائقين الذين يتعمدون إلغاء طلبات الرحلات المدفوعة باستخدام البطاقات الائتمانية من أن ذلك الأجراء سيؤدي إلى إيقاف استقبالهم طلبات جديدة.

وبموجب اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم النقل البري باستخدام التكنولوجيا المعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم والصادرة فى سبتمبر الماضي ، فإنه يحق لوزارة النقل عمل استطلاع رأس لمستخدمى النقل الذكي للتأكد من جودتها بالتنسيق مع الشركة المرخص لها بتقديم الخدمة ، على ألا تزيد معدل الأعطال للسيارات التابعة للشركة على 2 % من عدد الرحلات الشهرية .