«أوبر» تحذر سائقيها من القيادة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

أرسلت شركة “أوبر مصر” لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول، تحذيرات لسائقيها تحسبا من سوء الأحوال الجوية غدا الخميس.

وبحسب المنشور – الذي حصلت ” المال ” على نسخة منه – فإن الشركة طالبت من كباتنها ضرورة ترك مسافة أمان كافية عند القيادة، مع تجنب مستنقعات المياه، واستخدام مصابيح الضباب الأمامية، والتأكد من ارتداء أحزمة أمان .

ويعمل لدى الشركة أكثر من 130 ألف سائق تقريبا قاموا بتوصيل 4 ملايين عميل خلال 2018.

وأطلقت الشركة خلال فبراير الماضي برنامج مكافآت لسائقيها تحت اسم “أوبر برو“ متاح لجميع السائقين النشطين، ويتضمن 4 مستويات مختلفة من العضوية لكل منها مكافآت معينة تقدمها الشركة، كما يمكن للسائقين أيضا الحصول على نقاط للوصول إلى المستويات المختلفة والمكافآت المعروضة فى كل مستوى.

ويجوز لأوبر إلغاء النقاط أو تعديل رصيد مستويات البرنامج حال ارتأت بمحض إرادتها أنه تم الحصول عليها بواسطة أى احتيال أو سوء استخدام لتطبيق أوبر للسائق أو نتيجة الإخلال بشروط السائق الخاصة بك أو الإرشادات الخاصة بالمجتمع.