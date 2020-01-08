«أوبر» تتحالف مع هيونداى لتطوير «تاكسيات» كهربائية طائرة خلال 4 سنوات

هيونداى سوف تستثمر حوالى 1.8 تريليون وان، ما يعادل (1.5 مليار دولار) فى مشروع المركبات الطائرة حتى عام 2025.

تحالفت شركة «أوبر تيكنولوجيز» الأمريكية لتطبيق نقل الركاب عبر المحمول مع شركة هيونداى موتور الكورية الجنوبية؛ لتطوير «تاكسيات» كهربائية طائرة فى غضون 4 سنوات لتخفيف الازدحام فى المدن.

وتحاول هيونداى موتور الانضمام لمجال التاكسيات الطائرة لتنافس الشركات العالمية مثل مرسيدس الألمانية وجيلى الصينية وتويوتا اليابانية، التى تستثمر مليارات الدولارات بهدف ابتكار سيارات كهربائية تحلق وتهبط عموديا مثل طائرات الهليكوبتر، إلا أن هناك عقبات تكنولوجية وتنظيمية أمام هذه الخطط.

وذكرت وكالة «رويترز» أن هيونداى موتور هى أول شركة سيارات فى العالم تتحالف مع أوبر العالمية، ولكنهما لم يحددا حتى الآن مواعيد بدء الإنتاج التجارى بسبب التحديات التكنولوجية والتنظيمية التى تواجه تشغيل هذا النوع المبتكر من التاكسيات الطائرة ذاتية القيادة.

ويتوقع إيريك أليسون، مسئول وحدة «أوبر إيليفيت» إطلاق خدمة «أوبر إير» للتاكسيات الطائرة بحلول عام 2023، بينما يرى إيوسون شانج، نائب الرئيس التنفيذى للشركة الكورية الجنوبية، تشغيل خدمات السيارات الطائرة بحلول 2028، حتى يمكن الاستقرار على القوانين والقواعد التى تنظم هذه الخدمات الجديدة.

وتنوى شركتا أوبر – التى ستقدم خدمات تطبيقات الركوب بالمشاركة- وهيونداى- التى ستنتج السيارات – تكوين تحالف ثلاثى من خلال التعاون مع وحدة «أورورا فلايت ساينسيز» التابعة لشركة بوينج الأمريكية للطائرات وصناعة الفضاء للتعجيل بمشروع التاكسى الطائر.

ولا تتوقع سارة عبود، مديرة الاتصالات بشركة أوبر – التى تعاونت أيضا مع ثمانى شركات أخرى فى عدة دول لتنفيذ مشروع التاكسى حتى يسع 4 ركاب ويطير لمسافة 100 كيلومتر – بدء تشغيل الخدمة مع كل هذه الشركات فى وقت واحد.

وأعلن «شين جاى وان» رئيس قسم المركبات الطائرة بشركة هيونداى، أن التكلفة لن تكون مرتفعة، حتى يتمتع أكبر عدد من الأفراد بالرحلة، متوقعا أن تتجاوز التاكسيات عدد الطائرات التجارية حول العالم والبالغة 25 ألفا.

وأشار إلى أن هيونداى سوف تستثمر حوالى 1.8 تريليون وان، ما يعادل (1.5 مليار دولار) فى مشروع المركبات الطائرة حتى عام 2025.

وكانت شركة بوينج أعلنت أنها تعمل مع بورش للسيارات الفاخرة والرياضية السريعة متعددة الخدمات – التابعة لمجموعة فولكس فاجن الألمانية وأكبر منتجة للسيارات فى أوروبا – لتطوير تاكسيات كهربائية طائرة لنقل الركاب فى المدن.