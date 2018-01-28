أوبر تبدأ عملها في طنطا ودمنهور

المال - خاصأعلنت شركة "أوبر" في مصر عن بدء تشغيل خدماتها في مدينتي طنطا ودمنهور، بهدف التوسع في منطقة الدلتا، ومن ثم توفير العديد من فرص العمل، فضلاً عن تقديم خدمات أكثر سهولة في الانتقال بين المدن من خلال وسيلة آمنة وفي متناول اليد.ومن المقرر، أن تنطلق منصة "أوبر" للعمل فى محافظات الدلتا بمشارك

المال – خاص



أعلنت شركة “أوبر” في مصر عن بدء تشغيل خدماتها في مدينتي طنطا ودمنهور، بهدف التوسع في منطقة الدلتا، ومن ثم توفير العديد من فرص العمل، فضلاً عن تقديم خدمات أكثر سهولة في الانتقال بين المدن من خلال وسيلة آمنة وفي متناول اليد.

ومن المقرر، أن تنطلق منصة “أوبر” للعمل فى محافظات الدلتا بمشاركة آلاف من السائقين الجدد، الأمر الذي يعمل على زيادة فرص العمل المتوافرة في منطقة الدلتا وسط توقعات بزيادة كبيرة خلال الفترة القادمة.



كذلك تقوم أوبر بالتكامل مع خدمات النقل فى مصر، خاصةً مع بدء توسعاتها التى بدأت بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية خلال شهر مايو من العام الماضى – وفقاً لـ “عبداللطيف واكد” مدير عام الشركة في مصر .



أضاف واكد في إطار التعليق علي التوسعات الجديدة: “بعد نجاحنا في مدينة المنصورة أصبح من الواجب علينا بحث مزيد من فرص التوسع في المدن الأخرى، ووقع الاختيار على مدينتي طنطا ودمنهور لما لديهما من إمكانات كبيرة في نمو فرص العمل للسائقين، كما أن كلتا المدينتين بحاجة إلى وسيلة انتقال سهلة وآمنة”.

وعلى صعيد التوسع في طنطا ودمنهور، تؤكد “أوبر” التزامها تجاه محافظات مصر علاوة علي توفير المزيد من فرص العمل، فضلاً عن تعزيز الرؤية العامة للشركة من خلال تقديم المزيد من الفرص الاقتصادية في مختلف مدن مصر عن طريق تكنولوجيا ” أوبر” الفريدة.



كانت الإحصائيات الأخيرة التي سجلتها شركة “أوبر” بنهاية عام 2017، قد أظهرت توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل جديدة، 50% منها قدمتها “أوبر” للراغبين بالعمل بنظام الدوام الجزئي.



وعلى الجانب الاقتصادي، قامت “أوبر” بدور المساهم الاقتصادي الأكبر في مصر، من خلال التزامها بتقديم فرص عمل عديدة للشباب الذين يمثلون ما يقرب من 70 % من الشركاء في ” أوبر ” بين أعمار 18 – 35 عاماً.

كما احتفلت “أوبر” بمرور ٣ سنوات على عملها فى مصر، بعد أن قدمت أكثر من ٤ ملايين رحلة فى عام ٢٠١٧، بهدف مساعدة المواطنين علي الانتقال من مكان لآخر بسهولة.