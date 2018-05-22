أوبر تبدأ تفعيل نظام الروست مع وكلائها‎

سمية كمالبدأت شركة أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول تفعيل نظام جديد فى التعامل مع وكلائها يعرف باسم " الروست ".وعلمت " المال " أن النظام الجديد يغطى خدمات أوبر إكس وأوبر سيليكت وأوبر سكوتر، ويستهدف التركيز على السائقين الجدد الذين تم تسجيلهم على منصة الشركة الإلكترونية بداية من 15 مايو الحال

سمية كمال

بدأت شركة أوبر لطلب سيارات الأجرة عبر المحمول تفعيل نظام جديد فى التعامل مع وكلائها يعرف باسم ” الروست “.

وعلمت ” المال ” أن النظام الجديد يغطى خدمات أوبر إكس وأوبر سيليكت وأوبر سكوتر، ويستهدف التركيز على السائقين الجدد الذين تم تسجيلهم على منصة الشركة الإلكترونية بداية من 15 مايو الحالى وحتى 15 يونيو المقبل.

وأمهلت الشركة الوكلاء لتطبيق النظام حتى منتصف الشهر المقبل.

وبموجب النظام يحصل الراكب على خصم بحد أقصى 15 جنيها عند طلب أول رحلتين، فيما يحصل الوكيل على 20 جنيها، ويعمل البرنامج من خلال برومو كود خاص بكل وكيل، وسائق وفى حالة تميز المكتب، والسائقين يستطيع العمل بالنظام الجديد بشكل دائم، والاستفادة من عروضه.