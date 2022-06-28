«أوبر باص» تعلن عن تغيير علامتها التجارية إلى «أوبر شاتل»

أعلنت “أوبر باص” لخدمات النقل الجماعي عن تغيير علامتها التجارية إلى “أوبر شاتل” (Uber Shuttle)، كاستراتيجية لتوحيد اسم الخدمة عالميًا.

قالت نورهان علي، مدير العلاقات العامة بأوبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إن تغيير العلامة التجارية لمنتج “أوبر باص” إلى “أوبر شاتل” هو لحظة فخر لنا جميعًا في “أوبر”، إذ يشير ذلك إلى نجاح منتج النقل الجماعي، واستعداده ليصبح اسمًا تجاريًا موحدًا دوليًا في جميع الأسواق التشغيلية للمنتج.

وبعد إطلاق الخدمة لأول مرة من القاهرة في عام 2018، تم توسيع خدمة النقل الجماعي في 3 دول أخرى، وأطلقنا خدمة النقل الجماعي المخصصة لموظفي الشركات، وتم العمل على توسيع شبكات النقل المحلية بشكل كبير في جميع البلدان الأربعة، والآن الخدمة جاهزة لتصبح منتجًا موحدًا عالميًا، ونحن نواصل العمل من أجل تنمية خدمات النقل الجماعي محليًا وعالميًا.”

الجدير بالذكر أن العلامة التجارية تصبح مرئية على التطبيق بدءًا من اليوم، إذ تقدم نفس الخدمة المريحة، وبأسعار مناسبة للتنقل اليومي في القاهرة – الآن تحت اسم “Uber Shuttle”.

وتسعى شركة أوبر إلى توفير فرص أفضل للأشخاص من خلال تسهيل عملية تنقلهم. انطلقنا في عام 2010 بهدف حل مشكلة التنقل ببساطة من خلال توفير وسيلة تنقل بمجرد ضغطة زر واحدة.

وها نحن اليوم، بعد أكثر من 15 مليار رحلة، نستمر في تطوير المزيد من المنتجات لمساعدة الناس على الوصول إلى وجهاتهم بكل سهولة، ونمهّد الطريق أمام عالم من الفرص والإمكانات من خلال تغيير طريقة تنقل الأشخاص وخدمات توصيل الطعام والسلع عبر المدن.