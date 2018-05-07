أوبر: القانون الجديد خطوة مهمة وسنستمر في العمل مع الحكومة

ياسمين فوازأصدرت شركة أوبر للنقل الجماعي باستخدام التكنولوجيا بيانا منذ قليل تعليقا على إقرار مجلس النواب قانون النقل البرى باستخدام التكنولوجيا .وقال المتحدث الرسمى لأوبر فى مصر:"تعد هذه النتيجة خطوة مهمة تجاه تقنين أوضاع مجال النقل التشاركى في مصر، حيث أصبحت مصر الآن واحدة من أوائل الدول فى من

ياسمين فواز

أصدرت شركة أوبر للنقل الجماعي باستخدام التكنولوجيا بيانا منذ قليل تعليقا على إقرار مجلس النواب قانون النقل البرى باستخدام التكنولوجيا .

وقال المتحدث الرسمى لأوبر فى مصر:”تعد هذه النتيجة خطوة مهمة تجاه تقنين أوضاع مجال النقل التشاركى في مصر، حيث أصبحت مصر الآن واحدة من أوائل الدول فى منطقة الشرق الأوسط التي مررت قانون حديث لمجال النقل التشاركي”.

وتابع :”سنستمر في العمل مع رئيس الوزراء ومجلس الوزراء خلال الأشهر القادمة حتى ننتهي من وضع الشكل النهائي للقانون، ونتطلع إلى الإستمرار في خدمة ملايين الركاب والسائقين المصريين الذين يعتمدون على أوبر”.

