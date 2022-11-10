أوبر العالمية تشارك بوفد رفيع المستوي في قمة المناخ

تشارك شركة أوبر العالمية بوفد رفيع المستوى في مؤتمر للأمم المتحدة لتغيير المناخ “COP 27” حيث ترعى الشركة جناح سجل المناخ في المنطقة الزرقاء.

ومن ضمن الجلسات التي سوف يقوم هذا الوفد بالمشاركة فيها هي جلسة نقاش تحت رعاية وزارة النقل، و بمشاركة البنك الدولي تحت عنوان “تخفيض الانبعاثات التي يتسبب فيها قطاع النقل” يوم 11 نوفمبر، في المنطقة الخضراء، حيث يناقش كريستوفر هوك، الرئيس العالمي الاستدامة بشركة أوبر، خطط إزالة الكربون والممارسات المستدامة لقطاع النقل خلال الحدث.

وتشارك أوبر أيضًا في عدة جلسات بالمنطقة الزرقاء وفي كثير من المنتديات والفعاليات التي تتم خلال المؤتمر ومن ضمنها جلسة المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان “الإجراءات العامة والخاصة لإزالة الكربون من النقل”، وسوف يقوم الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، دارا خسروشاهي، بالمشاركة في تلك الجلسة الافتراضية لمناقشة كيفية عمل الحكومات وقادة الأعمال معًا للوصول إلى أهداف محددة من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية التي يتسبب فيها قطاع النقل.

ويقوم المدير العالمي للسياسات العامة للاستدامة، آدم جروميس، ومدير المركبات الكهربائية في أوبر، روبرت روب، بمناقشة خطط أوبر لتسهيل رحلات خالية من الانبعاثات الضارة عبر وسائل تنقل كهربائية بالكامل في جميع الأسواق بحلول عام 2040 ونتائجها، بالإضافة إلى وجهة نظر السائقين الذين يستخدمون منصة أوبر من مستخدمي السيارات الكهربائية.