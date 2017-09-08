أوبر البريطانية تستعين بالسيارات الخضراء للحفاظ على البيئة

إعداد – عبدالغفور أحمد محسن: أطلقت شركة أوبر لخدمات النقل، صندوقا بقيمة 150 مليون جنيه استرليني تحت اسم "هواء نظيف"، للمساهمة في مكافحة التلوث بالمملكة المتحدة. وبهذه الخطوة انضمت أوبر للعديد من شركات النقل والسيارات التي استجابت لضغوط الحكومة المحلية، التي دعت لاستخدام السيارات



إعداد – عبدالغفور أحمد محسن:



أطلقت شركة أوبر لخدمات النقل، صندوقا بقيمة 150 مليون جنيه استرليني تحت اسم “هواء نظيف”، للمساهمة في مكافحة التلوث بالمملكة المتحدة.

وبهذه الخطوة انضمت أوبر للعديد من شركات النقل والسيارات التي استجابت لضغوط الحكومة المحلية، التي دعت لاستخدام السيارات اللتي تحافظ على البيئة “السيارات الخضراء”.

وبحسب الشركة ستكون 100% من سيارات أوبر في العاصمة البريطانية لندن، هجين (تعمل بالوقود والكهرباء) أو كهربائية بالكامل بحلول عام 2019، ولن تتيح استخدام أي سيارة تعمل بالديزل على تطبيقها، وهو ما سيؤثر على نحو 40 ألف سيارة تعمل في إطار التطبيق حاليا.

وتخطط أوبر التي تقدم خدماتها في 40 مدينة ببريطانيا، لتوسيع نطاق هذه المعايير لتشمل جميع أنحاء المملكة المتحدة بحلول عام 2022.

