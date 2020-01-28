«أوبر إيتس» تستهدف تغطية القاهرة بالكامل خلال 2020

قال أحمد يسري مدير عام "أوبر إيتس" فى مصر ، إن شركته تشهد نموا ملحوظا فى السوق المصرية ، منوها بأن "أوبر إيتس" تمكنت من مضاعفة أعمالها فى الربع الأخير من العام الماضي

تستهدف منصة أوبر إيتس لطلب خدمات التوصيل أونلاين عبر المحمول تغطية مدينة القاهرة بالكامل والتوسع فى مدن جديدة على مستوى الجمهورية خلال العام الحالي.

وقال أحمد يسري، مدير عام أوبر إيتس فى مصر، إن شركته تشهد نموا ملحوظا فى السوق المصرية، منوها أن أوبر إيتس تمكنت من مضاعفة أعمالها فى الربع الأخير من العام الماضي.

وأوضح يسري لـ”المال” أن خدمات أوبر إيتس تغطي حاليا 50% فى المناطق الحضرية داخل القاهرة مع التركيز على توسيع نطاق الأعمال لخلق فرص ربح جديدة لمقدمي خدمات التوصيل وخلق تجارب سلسة ومريحة لمستخدمي التطبيق.

ويشهد سوق تطبيقات طلب خدمات التوصيل (الديلفري) فى مصر منافسة قوية بين أكثر من شركة بالوقت الحالي بعد انسحاب شركات جلوفو الأسبانية وكاريدج الكويتية من مصر، ودخول لاعبين مصريين وعرب منهم مرسول السعودية وفوووم وهوا المصريتين.

وبحسب التسعيرة الجديدة التى أقرتها أوبر لخدمة أوبر إيتس فى يوليو من العام الماضي، فإن الكباتن فى أوبر إيتس يحصل على 7.5 جنيه تمثل تعريفة استلام الطلب من المطعم مقابل 4.4 جنيهات، و188 قرشا تمثل سعر كل كيلو متر من المطعم إلى مكان العميل مقارنة بـ110 قروش، و6 جنيهات سعر تسليم الطلب للعميل بدل من 160 قرشا.