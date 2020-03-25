أوبر: إتاحة الخدمة للعملاء يوميا حتى السادسة مساء لحين إشعار آخر

كشف مصدر مسئول في شركة أوبر مصر لطلب خدمات النقل الذكي عبر المحمول عن إتاحة خدمات الشركة يوميا لمدة 12 ساعة تبدأ من السادسة صباحا وحتي السادسة مساءً.

يأتي ذلك تطبيقا لقرارات رئيس مجلس الوزارء أمس الثلاثاء بشأن حظر التحرك علي الطرق العامة ومنع وسائل المواصلات العامة والخاصة بداية من الساعة السابعة مساءا وحتي السادسة صباحا من اليوم التالي له للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وقال المصدر إنه وفقا للإجراءات التي أعلنتها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، سوف نتيح خدمات أوبر من الساعة السادسة صباحاً وحتى السادسة مساءً فقط في جميع أنحاء الجمهورية، بدءاً من الأربعاء الموافق 25 مارس وحتى إشعار آخر.