أوبريت كمل عبورك يعيد أذهان الجمهور للأغنيات الوطنية

شارك عدد من نجوم الفن مؤخرا في أوبريت غنائي بعنوان : “كمل عبورك”، وشارك في الأوبريت الغنائي كل من تامر حسني، مصطفى حجاج، ريهام عبدالحكيم، بلقيس الإماراتية، وأبو، وحقق الأوبريت نجاحا جيدا ، وأعاد الأذهان للجمهور بالنسبة لهذه الأوبريتات الوطنية رغم غيابها عن الساحة الفنية منذ فترة طويلة.

أوبريت «كمل عبورك» من كلمات الشاعر محمد البوغا، وألحان أحمد العتباني، وذلك بمصاحبة فرقة كورال من الأطفال.

محمد البوغا : أكتب أغنياتي الوطنية دائما من جوانب كثيرة وأهديها لوالدي

وقال الشاعر الغنائي محمد البوغا الذي كتب أوبريت كمل عبورك مؤخرا لـ”المال” : إنها ليست المرة الأولى التي يكتب فيها أغنيات وطنية ، فقد ألف عام 2015 أوبريت بعنوان مصر المكان والمكانة والذي شارك فيه محمد الحلو وأحمد سعد ومي فاروق وكارمن سليمان ومحمد رشاد ومن الممثلين شريف منير وعمرو سعد ، وكرم وقتها من الرئيس ، بالإضافة إلى أنه قدم أغنيات وطنية لمطربين كثيرين مثل صابر الرباعي “سلام يادفعة” وأحمد سعد” يامصر مين يقدر عليكي” وهاني شاكر ” وانت ماشي في مصر” ومروة ناجي ” حدودتة” وأغنية ” مصر حاربت” ومحمد فؤاد ” سامحيني ياما” ومدحت صالح ” قولوا لولادي “.

وأضاف في حديثه لـ”المال”، أنه كتب 3 أغنيات وطنية مؤخرا، بالإضافة لأوبريت كمل عبورك وهي أغنية ” شعب حر” وأغنية ” جيل عظيم ” لريهام عبد الحكيم وأغنية” شهم وأصيل” لتامر حسني وأوبريت كمل عبورك أيضا ، موضحا أن هذه الأغنيات اهتم بها كثيرا بجانب الأغنيات العاطفية التي قدمتها لوائل جسار وراغب علامة ونانسي عجرم وغيرهم .

وأشار الى أنه لا يعلم سبب عدم أذاعه هذه الأغنيات الوطنية الجديدة على مختلف القنوات الفضائية بعد انتهاء الاحتفال بـ 6 أكتوبر ، لافتا إلى أنه كأحد صناع الموسيقى في مصر أن يهتم بتقديم الجانب الوطني في الأغنية كثيرا ، حيث إن والده من أبطال حرب أكتوبر وبالنسبة له يوم 6 أكتوبر كعيد في المنزل لا يمكن تفويته مثل أعياد الفطر والأضحى لدى كل المصريين.

وأكد أنه يهتم بأنه يكون والده راضيا عما يقدم من أغنيات وطنية كل عام ، والحمد لله ردود فعله عن أغنياته الوطنية الجديدة جيدة للغاية ، لأن الموضوع بالنسبة ليس حدثا يسمع عنه فقط وإنما يعرف تفاصيل وكواليس كثيرة عن الحرب من والده لذلك حينما يكتب أغنية وطنية معينة تكون من جانب معين وأغنية أخرى من زاوية أخرى.

وأردف قائلا : إنه كان يتحدث في عام 2015 عن العبور وعبور العبور فيحب الربط بين الأشياء ، ففي عرض مصر المكان والمكانة كان هناك مشهد لعمرو سعد على المسرح يقول فيه بعد مشهد العبور فيلوح بيده ويقول ” أبوك وأبويا حاربوا وانتصرو أبوك وأبويا مع بعضهم عبروا كتب التاريخ اسمهم بحروف ماليها النور ، ويكمل عن جيلنا فيقول هانعيش لامتى احنا في كتب التاريخ متسجلين دايما غياب هانمضي امتى حضور ، ياشعبنا ياأهلنا وطنا محتاج مننا بعد العبور ده عبور ” ، موضحا أن مفهوم العبور اختلف حاليا بأن مصر تحتاج العبور من الخوف للأمل ومن البطالة للعمل والانتصار على اليأس وذلك ما قلته في أوبريت 2021 ، بعد أن شاهدنا حاليا العاصمة الإدارية وتطوير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة.

وقال أيضا في أغنية شعب حر الأخيرة التي أذيعت منذ أيام قليلة على الشاشة ، تقول كلماتها ” العمار بيجيب عمار بيجيب عمار هي دي مصر الجديدة باختصار ” الجمهورية الجديدة” ، كل خطوة وراها خطوة وراها خطوة والنجاح مش بس فترة النجاح أصلا قرار “.

وعن أسباب عدم أذاعة الأغنيات الوطنية الاخيرة التي قدمها للجمهور ، قال أنه لايعلم حتى الآن سبب ذلك لكنه يهتم فقط بتنفيذ دوره ورسالته ولن يسأل عن أدوار قصر فيها آخرين.

أحمد محي : الأوبريت كان مميزا لكن تنقصه الدعاية اللازمة لانتشاره فنيا

وأعرب الملحن أحمد محي أن أوبريت كمل عبورك كان مميزا وضم مجموعة من المطربين المصريين الجيدين مثل تامر ومصطفى حجاج وأبو ، لكن تنقصه الدعاية الكافية.

واستطرد قائلا : إنه مفترض أن تكون هناك دعاية كبيرة لهذا الأوبريت بدلا من إذاعته في حفل ومناسبة وطنية فقط ، حتى لا ينساه الجمهور فيما بعد.

وكشف أنه قام بتلحين أوبريت وطني سابقا لكن كان ينتظر أن تقوم الشؤون المعنوية بتنفيذه والموافقة عليه وعمل الدعاية اللازمة له ودعم المشروع ، فهم المنوطون بذلك ، لا سيما أنه كان يرشح لغنائه بعض المطربين مثل تامر حسني ومحمد فؤاد وبهاء سلطان وغيرهم.

وأكد محي أن غياب الأوبريت الوطني عن السوق الغنائية يرجع ، لأن هذه الأعمال الغنائية تحتاج لدعم كبير من الجهات المسؤولة، لذلك كان أشهر أوبريت غنائي منذ سنوات هو كمل جميلك الذي شارك فيه كوكبة من المطربين المصريين والعرب مثل لطيفة وحسين الجسمي ووائل جسار وهاني شاكر ومحمد فؤاد فجميعهم اسماء نجوم كبيرة في الغناء.