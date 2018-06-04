أوبرا القاهرة تحتفي بمرور قرن على استقلال فنلندا.. السبت المقبل

المال- خاصقالت سفارة فنلندا لدي القاهرة إن عشاق الموسيقى في مصر سيستمتعون بقطعة موسيقية للأوركسترا فى باكورة عرضها العالمى الاول يوم السبت المقبل، مساء التاسعة والنصف فى دار اوبرا القاهرة تمزج بين الموسيقى الكلاسيكية والمصرية، وفق بيان الاثنين. هذه القطعة المعنونة / تحية إلى فنلند

المال- خاص

قالت سفارة فنلندا لدي القاهرة إن عشاق الموسيقى في مصر سيستمتعون بقطعة موسيقية للأوركسترا فى باكورة عرضها العالمى الاول يوم السبت المقبل، مساء التاسعة والنصف فى دار اوبرا القاهرة تمزج بين الموسيقى الكلاسيكية والمصرية، وفق بيان الاثنين.

هذه القطعة المعنونة / تحية إلى فنلندا / من تأليف الملحن الموسيقى المصري صبري حميدة بمناسبة مرور مئة عام علي استقلال فنلندا فى السادس من ديسمبر 1917.

وتم هذا العمل في إطار التعاون الثقافي بين مصر وفنلندا حيث يعود هذا التعاون بين البلدين لزمنِ بعيد وذلك للترابط القوى بينهما فى كثيرٍ من المجالات .

ويقول حميدة إنه قام بتأليف هذا العمل مستوحيا الاعمال الوطنية الموسيقية التى الفها الموسيقار الفنلندي الشهير جان سيبيليوس (1865-1957).

ووفق بيان، و يجمع هذا العمل بين الاطارين الموسيقى الكلاسيكي الغربى بقواعده وضوابطه العالمية وبساطة ومرونة الجملة الموسيقية المصرية بما تحويه بين نغماتها من احساس وجمال التعبير ليؤكد عمق العلاقة بين الثقافتين وتفاعلهما. وسيقود اوركسترا القاهرة السيمفوني في هذه الحفلة المايسترو محمد شرارة ويحضرها اعضاء الجالية الفنلندية في مصر والسلك الدبلوماسي وعشاق الموسيقى الكلاسيكية.

الجدير بالذكر أن التعاون المصرى الفنلندى في مجال الموسيقى قوى وعميق ويشمل ورش عمل موسيقية مشتركة في إطار الجسر الموسيقى المصرى الفنلندى الذى يعقد سنويا اللذى ساعد العديد من شباب الموسيقيين ومغنيين الاوبرا المصريين في تقدمهم المهني عالميا.

كما أن أعمال الموسيقار الفنلندى سيبيليوس مثل معزوفة فنلنديا معروفة عند المصريين وقد استخدمت مرارا كموسيقى تصويرية في الافلام المصرية.