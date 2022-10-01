«أوبتيموس».. إيلون ماسك يكشف عن روبوت شبيه بالإنسان

كشف قطب الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لـ “تسلا”، عملاقة صناعة السيارات الكهربية الأمريكية نموذجا أوليا للروبوت الشبيه بالإنسان “أوبتيموس”، متوقعا أن تنجح “تسلا” في تصنيع الملايين منه وبيعه بسعر يقل عن 20 ألف دولار.

وقال ماسك خلال فعالية “يوم الذكاء الاصطناعي” في مكتب تسلا في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث تم عرض الروبوت: “لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحسين أوبتيموس وإثبات كفاءته”.

وقالت تسلا إنه تم تطوير نموذج أولي للروبوت في فبراير الماضي، وسار هذا النموذج على خشبة المسرح ولوح للمتفرجين يوم الجمعة.

وعرضت تسلا مقطعا مصورا للروبوت وهو يؤدي مهاما بسيطة مثل حمل صناديق وري نباتات ورفع قضبان معدنية في محطة إنتاج في مصنع للشركة في كاليفورنيا.

وعرض الفريق روبوت الجيل الحالي الأكثر انسيابية على عربة وقال ماسك إنه يأمل أن يتمكن من السير بنفسه قريبا.

وقال ماسك إن الروبوتات الموجودة حاليا “تفتقد إلى وجود مخ” والقدرة على حل المشكلات بنفسها.

وأوضح أنه على النقيض من ذلك فإن أوبتيموس سيكون “روبوتا بارعا للغاية” تهدف تسلا إلى إنتاجه بالملايين. وقال إنه يتوقع أن يتكلف أقل من 20 ألف دولار.

واعترف ماسك وممثلو تسلا بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق ما تهدف إليه الشركة من إنتاج روبوت بكميات كبيرة وبتكلفة منخفضة باستخدام تقنية صممتها تسلا ستكون قادرة على أن تحل محل البشر في العمل.

وقال ماسك إنه يمكن استخدام الروبوتات في المستقبل في المنازل وإعداد وجبات العشاء وقص العشب ورعاية كبار السن وحتى أن تصبح “رفيقا” للبشر.