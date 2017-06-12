أوبترا وفوكس أكثر السيارات الأمريكية مبيعا في مصر

أحمد شوقيتصدرت شيفروليه أوبترا المجمعة محليا قائمة السيارات الأمريكية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الأربعة من 2017 بحصة سوقية 29% من المبيعات الإجمالية البالغة 3098 وحدة؛ حيث بلغت مبيعاتها 897 وحدة.وتم الإعلان عن تجميع السيارة في مصر وطرحها محليا منذ الربع الثاني من 2016.وفي المرتبة الثاني

أحمد شوقي

تصدرت شيفروليه أوبترا المجمعة محليا قائمة السيارات الأمريكية الأكثر مبيعًا في مصر خلال الشهور الأربعة من 2017 بحصة سوقية 29% من المبيعات الإجمالية البالغة 3098 وحدة؛ حيث بلغت مبيعاتها 897 وحدة.

وتم الإعلان عن تجميع السيارة في مصر وطرحها محليا منذ الربع الثاني من 2016.

وفي المرتبة الثانية؛ حلت فورد فوكس المزودة بمحرك إيكو بوست بحصة سوقية 20,6% بمبيعات 637 وحدة؛ وتلتها شيفروليه لانوس بواقع 433 سيارة بحصة سوقية 14% ثم شقيقتها أوبترا بواقع 12,9% بمبيعات 399 وحدة.

وحلت شيفروليه كروز في المرتبة الخامسة بحصة سوقية 192 سيارة بواقع 6,2% وتبعتها فورد كوجا بواقع 188 وحدة بحسة 6,1%؛ ثم جيب رينيجيد بواقع 111 سيارة بنسبة 3,6% وشقيقتها جيب جراند شيروكي بواقع 100 سيارة تمثل 3,5% من مبيعات السيارات الأمريكية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري.

أما فورد فيوجن فجاءت في المرتبة التاسعة بنسبة 1,9% بمبيعات 58 وحدة وتبعتها فورد سي ماكس بنسبة 1,3% بواقع 40 سيارة. وحلت جيب رانجلر أنليميتيد بالمرتبة الحادية عشر بمبيعات 29 سيارة فيما جاءت شقيقتها جراند شيروكي المستوردة في المرتبة الثانية عشرة بواقع 5 وحدات فقط.

من جانبه قال اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات إن مبيعات السيارات بمختلف أنواعها تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية؛ لكن بعض السيارات صمدت نسبيًا في مواجهة التحديات التي يعاني منها السوق؛ محققة زيادة في المبيعات أو تراجعًا محدودًا.

وبالنسبة لتفوق بعض الطرازات مثل شيفروليه أوبترا المحلية قال مصطفى؛ إن السيارات المجمعة محليا حققت قبولًا كبيرا خلال الفترة الماضية لدى عملاء السوق المحلية؛ إذ أصبحوا على ثقة من أن المنتج المحلي يماثل من حيث جودته السيارات المستوردة.

وبرر تراجع مبيعات عدد من الطرازات على قائمة السيارات الأمريكية الأكثر مبيعًا بأن السيارات الاقتصادية بشكل عام قد سجلت هبوطًا في المبيعات؛ رغم وفرة المعروض منها؛ نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية وما ترتب عليه من تآكل القدرة الشرائية للمواطنين؛ في حين أن السيارات الفاخرة لا زالت تسجل مبيعات عالية .

وكانت شيفروليه لانوس وشقيقتها “أفيو” على سبيل المثال؛ تحتلان مراكز متقدمة على قائمة السيارات الملاكي الأكثر مبيعًا في مصر؛ لكنها تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

ويوضح الجدول التالي ترتيب السيارات الأمريكية الأكثر مبيعا في مصر خلال الشهور الأربعة الأولى من 2017 وحصصها السوقية:

مسلسل الطراز المبيعات الحصة السوقية من السيارات الأمريكية % 1 شيفروليه أوبترا 897 29 2 فورد فوكس إيكو بوست 637 20,6 3 شيفروليه لانوس 433 14 4 شيفروليه أفيو 399 12,9 5 شيفروليه كروز 192 6,2 6 فورد كوجا 188 6,1 7 جيب رينيجيد 111 3,6 8 جيب جراند شيروكي 109 3,5 9 فورد فيوجن 58 1,9 10 فورد سي ماكس 40 1,3 إجمالي 3064 99



