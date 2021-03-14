سيــارات

«أوبترا» تتصدر تراخيص سيارات «شيفروليه» خلال فبراير 2021 (جراف)

بإجمالي 405 مركبة
أحمد عوض 2:32 ص, الأحد, 14 مارس 21 2:32 ص, الأحد, 14 مارس 21

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تصدرت «شيفروليه أوبترا» قائمة السيارات المرخصة للعلامة التجارية «شيفروليه» بوحدات المرور بإجمالى 405 مركبة، خلال شهر فبراير الماضى.

وبلغ إجمالى سيارات «شيفروليه» المرخصة بمختلف وحدات المرور نحو 1077 مركبة، خلال تلك الفترة.

وجاءت طرازات شيفروليه كابتيفا فى المرتبة الثانية بعدما تمكنت من ترخيص 331 مركبة.

حلت سيارات شيفروليه الميني فان «N300» فى المرتبة الثالثة بترخيص 322 مركبة، تلتها “ماليبو” فى المركز الرابع مسجلة 16 سيارة.

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وتمركزت طرازات «أفيو» بقائمة السيارات المرخصة للعلامة التجارية «شيفروليه» بوحدات المرور مسجلة سيارتين فقط، تبعتها طرازات “الميدي باص” بترخيص مركبة واحدة فقط، خلال تلك الفترة.

يذكر أن العلامة الأمريكية «شيفروليه» تمركزت فى المرتبة السادسة بقائمة أكثر الماركات التجارية المرخصة فى قطاع سيارات الركوب «الملاكي» بواقع 1077 مركبة، خلال الشهر الماضى.

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بقلم أحمد عوض

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