أواني: مصر لم تستغل مزايا التجارة مع الدول الإفريقية

عمر سالم ودعاء محمود: قالت كانايو أوانى مدير قطاع مبادرة التجارة البينية فى افريقيا بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ، إن مصر لم تستغل المزايا لتطوير التجارة مع الدول الإفريقية مقابل بعض الدول التى طورت من تجارتها مع إفريقيا أكثر من…

عمر سالم ودعاء محمود:

قالت كانايو أوانى مدير قطاع مبادرة التجارة البينية فى افريقيا بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد ، إن مصر لم تستغل المزايا لتطوير التجارة مع الدول الإفريقية مقابل بعض الدول التى طورت من تجارتها مع إفريقيا أكثر من مصر مثل الصين وبعض الدول الخليجية.

وأوضحت أواني خلال كلمتها فى مؤتمر التجارة البينية بين مصر وافريقيا ، ان تراجع التجارة بين مصر وافريقيا يرجع نظرا لتركيز مصر على التجارة مع أوروبا، كما أن مصر كان ينقصها ادوات مالية للتجارة مع افريقيا مثل المنح والضمانات.

وأشارت إلى ان البنك قام عام 2016 بأطلاق استراتيجية وأسس قسما يرفع تقارير الي رئيس البنك مباشرة بحجم التجارة بين الدول الافريقية ، موضحة ان المنح لدعم التجارة المصرية مع افريقيا تتراوح مابين 100 الى 200 مليون دولار حتي 2020 لتطوير اللوجستيات وقياس الاداء.

واضافت أواني ان التجارة ليس لها معني اذا لم يتم التجارة مابين الدول الافريقية بين بعضها البعض ، موضحة انه فى 2015 مصر كانت تتاجر ب مليار دولار وكان ذلك غير موجه لافريقيا فقط.

وأكدت أن مصر من الممكن أن تستورد ماكينات وخضراوات ومعادن وغيرها من شركائها من الصين واوروبا وامريكا كما انه لا يوجد هناك دولة افريقيا واحدة تتاجر معها مصر.

واشارت إلى ان مصر على مدار قرون قادت التصنيع بأفريقيا كما انها تمتلك العديد من الاتفاقيات مثل الكوميسا والتجارة الحرة حتي تستطيع تصدير منتجاتها ، ومصر من الممكن ان تصدر المنسوجات والماكينات الخاصه بالانشاء والبضائع المختلفه والصناعات الدوائية والخضراوات إفريقيا.

وأكدت أن إفريقيا بسكانها أكثر من مليارين نسمة لناتج محلى أكثر من 3 تريليون دولار ومصر بعواملها الرائعة المهمة لديها الأرض ورأس المال والريادة ولدينا مصيرنا بين أيدينا.