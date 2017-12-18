أواني: الإفريقي للتصدير دعم مصر بـ17 مليار دولار قروضا

عمر سالم: قالت كانايو أوانى، مدير قطاع مبادرة التجارة البينية فى إفريقيا بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إن البنك وافق وأقر العديد من القروض لدعم مصر ومؤسساتها بأكثر من 17 مليار دولار لتدعيم العديد من المباردات لتغطية الفجوات التى كانت تعانى…

عمر سالم:

قالت كانايو أوانى، مدير قطاع مبادرة التجارة البينية فى إفريقيا بالبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، إن البنك وافق وأقر العديد من القروض لدعم مصر ومؤسساتها بأكثر من 17 مليار دولار لتدعيم العديد من المباردات لتغطية الفجوات التى كانت تعانى منها مصر ولمواجهة التهرب والإرهاب التى كانت تواجه التجارة المصرية.

وأوضحت أوانى خلال كلمتها فى مؤتمر التجارة البينية بين مصر وإفريقيا، أن مصر كانت ولا تزال نقطة التواصل بين التجارة من الصحراء إلى الخليج، ورمز التجارة من أوروبا إلى إفريقيا.

وأضافت أن البنك يعمل مع العديد من المؤسسات المصرية، كما وقع على قروض جديدة لمصر أن التجارة الإفريقية والتصنيع توفر مبادرات واستراتيجيات مصرية لتعزيز التجلرة بين مصر والدول المختلفة.